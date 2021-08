Campus da UVA em São Benedito vai atender demanda de nove cidades da Ibiapaba

Estudantes das cidades de São Benedito, Carnaubal, Croatá, Guaraciaba do Norte, Ibiapina, Ipu, Tianguá, Ubajara e Viçosa do Ceará, na região da Ibiapaba têm agora a oportunidade de cursar ensino superior gratuito sem precisar se deslocar até Sobral, com tempo médio de viagem de duas horas, onde fica a sede da Universidade Vale do Acaraú (UVA).

Um exemplo é Mikaele Oliveira, 17, aluna da Escola de Ensino Médio Ministro Antônio Coelho, em São Benedito.

Mikaele Oliveira Estudante “Desde pequena eu estudo em colégio público e sempre sonhei em cursar um ensino superior e queria o mais perto de casa e agora posso realizar o meu sonho de fazer uma faculdade na minha cidade. A vinda da UVA vai facilitar a continuidade dos estudos para mim e outros alunos da região”.

Nesta quarta-feira (11), o governo do Estado entregou o campus da UVA na cidade de São Benedito, ampliando a oferta de ensino superior público estadual na região Norte/Ibiapaba. É o primeiro campus da UVA fora de Sobral. O próximo a ser implantado está previsto para a cidade de Camocim. o aluno do 3º ano do ensino médio, Marcos Alves. “A gente sabia que seria implantado o campus, mas ficava na dúvida se seria logo”. Ele disse esperar que no futuro novos cursos sejam abertos para ampliar as oportunidades de escolha.

Para a aluna do ensino médio, Larissa Gomes, o campus da UVA vai facilitar a continuidade dos estudos, pois em vez de se deslocar 82km até Sobral, vai percorrer apenas 24km entre Ubajara, onde mora, em São Benedito. “Penso em fazer Pedagogia e depois um concurso para a Educação”, anunciou. “Agora vai ser mais fácil”.

Vestibular

O edital do vestibular para os cursos que serão sediados no campus da Uva da Ibiapaba já foi lançado e as provas estão previstas para o próximo dia 3 de outubro e o início das aulas está agendado para o dia 25 do mesmo mês.

Serão implantados, inicialmente, os cursos de Administração (noturno) e Pedagogia (matutino), com 40 vagas semestrais para cada um. “A oferta de cursos leva em consideração as características e demandas econômicas locais. Assim, pela forte presença do agronegócio, está em estudo a inclusão futura de cursos como a graduação em Agronomia”, pontuou nota do governo do Estado.

O campus Ibiapaba da UVA está instalado onde funcionava a Escola João Batista Brandão, e conta com 10 salas de aula; sala de informática; biblioteca com duas salas de estudo; auditório com 200 lugares; área de convivência, setor administrativo e salas de professores.

O governador Camilo Santana, por ocasião da entrega do campus da UVA, em solenidade online frisou que “infelizmente o Brasil vive um retrocesso na educação através do governo Federal, mas nós aqui no Ceará continuamos remando contra a maré ao investir de forma continuada em políticas públicas para a educação”.

Camilo Santana Governador do Estado do Ceará “O Ceará não é um estado rico, mas tem reconhecimento no Brasil em ter uma educação de qualidade”. Camilo Santana anunciou que “o próximo campus fora de Sobral da UVA deverá ser no Litoral Norte, em Camocim”.

Para o reitor da UVA, Fabiano Cavalcante, “o novo campus beneficiará estudantes carentes, que muitas vezes não podem se deslocar diariamente, ou mesmo residir em Sobral, para fazer uma graduação”.

Medicina

Recentemente, o governo do Estado anunciou que em breve será implantado o curso de Medicina da Universidade Estadual do Ceará (Uece) na cidade de Quixeramobim e outro na cidade de Crato, ofertado pela Universidade Regional do Cariri (Urca). Os dois cursos vão ampliar a oferta de ensino superior público de âmbito estadual, do curso de Medicina, que tem demanda elevada, no sertão cearense.