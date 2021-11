Marinha abre inscrições para seleção de oficiais voluntários com salários de R$ 11 mil

A Marinha abre inscrições, nesta terça-feira (23), para o concurso que deve preencher 420 vagas de nível superior para o Serviço Militar Voluntário (SMV) de Oficiais. As oportunidades estão distribuídas em 16 estados da federação, entre eles o Ceará, mais o Distrito Federal.

Conforme a corporação, a remuneração é de R$ 11 mil mensais, contando com os adicionais, além de outros benefícios como alimentação no local, ajuda para aquisição de uniformes, assistência médico-hospitalar, psicológica, religiosa entre outros.

Os selecionados atuarão como Oficiais por 12 meses, período que pode ser renovado por, no máximo, oito anos. A Marinha esclarece que o SMV não gera qualquer expectativa quanto à permanência e à estabilidade, as quais somente são atribuídas aos militares de carreira, conforme os requisitos previstos em lei.

Existem oportunidades para servir no Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Bahia, Sergipe, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Ceará, Paraíba, Alagoas, Amazonas e Rondônia.

Como se inscrever

Os interessados em se candidatar ao processo seletivo devem se inscrever através do site da Marinha, até o próximo dia 5 de dezembro, e desembolsar o valor de R$ 140 para pagamento da taxa.

Ao acessar o endereço eletrônico, o usuário deve selecionar o Distrito Naval em que tem interesse e completar o cadastro. Os nove distritos do país possuem vaga. São eles:

Quem pode participar

Para participar da seleção é necessário ser brasileiro, ter mais de 18 e menos 45 anos no ano da incorporação, além de possuir bons antecedente de conduta. Também é preciso estar em dia com as obrigações eleitorais.

A seletiva é voltada para profissionais graduados no ensino superior nas seguintes áreas:

Administração;

Arquitetura e urbanismo;

Biblioteconomia;

Ciências contábeis;

Ciências náuticas;

Comunicação social;

Direito;

Educação física;

Enfermagem;

Engenharia;

Farmácia;

Fisioterapia;

Fonoaudiologia;

Informática;

Magistério (biologia, física, filosofia, inglês, matemática, pedagogia e relações internacionais);

Medicina;

Nutrição;

Odontologia;

Psicologia;

Química;

Serviço social.

Outro detalhe importante é que quem desejar participar da seletiva não pode possuir tatuagens aparentes com o uso dos uniformes de serviço, ou com desenhos ofensivos ou incompatíveis com o perfil militar, como, por exemplo, o símbolo da suástica, ou com conteúdo pornográfico etc.

Processo seletivo

O concurso para Oficiais do Serviço Militar Voluntário é dividido em sete etapas, que vão desde a prova objetiva até a incorporação do candidato na corporação.

1ª Etapa: Prova Objetiva (PO) – eliminatória e classificatória;

2ª Etapa: Verificação de Dados Biográficos (VDB) - eliminatória;

3ª Etapa: Inspeção de Saúde (IS) - eliminatória;

4ª Etapa: Prova de Títulos (PT) - classificatória;

5ª Etapa: Verificação Documental (VD) – eliminatória;

6ª Etapa: Designação à incorporação; e

7ª Etapa: Incorporação.

Como será a prova?

Marcada para o dia 20 de fevereiro do ano que vem, a prova objetiva é composta por 50 questões de múltipla escolha sobre língua portuguesa e/ou conhecimentos militares-navais.

A seletiva ainda prevê as demais etapas:

verificação documental e de dados biográficos;

inspeção de saúde;

teste físico;

análise de títulos.

Cronograma

Abertura das inscrições: 23 de novembro;

Encerramento das inscrições: 5 de dezembro;

Prova: 20 de fevereiro de 2022;

Divulgação do Gabarito: 22 de fevereiro de 2022.

Mais informações no edital.