Concurso ICMBio divulga edital com 171 vagas imediatas e salário de até R$ 8 mil

O concurso público do Instituto Chico Mendes de Conservação de Biodiversidade (ICMBio) teve o edital publicado nesta segunda-feira (29) com 171 vagas imediatas para as carreiras de Analista e Técnico Ambiental. A remuneração varia de R$ 3.605,34 a R$ 8.089,64.

As inscrições para a seleção iniciam na próxima sexta-feira (3) e seguem até o dia 23 de dezembro no site do Cebraspe, organizador da seleção. As taxas de inscrição vão de R$ 72,80 (nível médio) a R$ 104 (nível superior).

As provas objetivas ocorrerão no dia 6 de fevereiro de 2022 nas cidades de Belém/PA, Macapá/AP, Manaus/AM, Porto Velho/RO, Rio Branco/AC e São Luís/MA.

Critérios

O cargo de Analista Ambiental exige diploma, devidamente registrado, de conclusão de graduação em nível superior ou habilitação legal equivalente em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Quem desejar concorrer à vaga de Técnico Ambiental deve possuir certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio ou curso técnico equivalente, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo órgão competente.

Vagas

As vagas do concurso ICMBio são ofertadas no Acre (14), Amapá (12), Amazonas (34), Maranhão (8), Pará (69) e Rondônia (34).

Salários

Analista Ambiental

(vencimento + gratificação): R$ 3.605,34

Técnico Ambiental

(vencimento + gratificação): R$ 8.089,64

Etapas

Prova objetiva

Os candidatos inscritos para o cargo de Analista Ambiental farão proba objetiva com com 40 itens de Conhecimentos Básicos e 60 itens de Conhecimentos Específicos. Já o de Técnico Ambiental deverão responder a 50 itens de Conhecimento Básicos e 70 de Conhecimentos Específicos.

Os Conhecimentos Básicos são: Língua Portuguesa, Noções de Gestão, Noções de Direito Administrativo, Legislação, Integridade Pública, Atualidades e Noções de Informática.

Já os Conhecimentos Específicos envolvem os seguintes assuntos: Ecologia, Conservação e Manejo da Biodiversidade, Biodiversidade, Zoologia, Botânica e História Natural, Recursos Florestais, Planejamento e Gestão de UC, Aspectos Históricos, Sociais, Geopolíticos e Ambientais da região da Amazônia, Povos e comunidades tradicionais e Conservação da Biodiversidade.

Prova discursiva

Valendo 30 pontos, a prova discursiva de Analista Ambiental consiste em um texto dissertativo de até 45 linhas, abordando uma situação-problema a respeito de temas relacionados aos conhecimentos específicos constantes do item 13 deste edital e relacionados à Amazônia.

O cargo de Técnico Ambiental envolve uma redação de texto dissertativo, de até 30 linhas, a respeito de tema relacionado ao meio ambiente e à Amazônia.

Veja aqui o edital completo do Concurso ICMbio

