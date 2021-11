Veja os concursos públicos com vagas abertas no Ceará nesta segunda-feira (29)

O Ceará possui cinco concursos públicos com inscrições abertas nesta segunda-feira (29). As seleções são voltadas para as áreas da saúde, educação e administrativas. São mais de 770 oportunidades, incluindo cadastro de reserva.

As vagas são distribuídas entre os níveis técnico, médio e superior. A remuneração mais alta entre os certames chega a R$ 11 mil. Veja detalhes abaixo.



Crefito 6

O Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 6ª Região (Crefito 6) segue com inscrições abertas para formação de cadastro reserva. As vagas são para o cargo de recepcionista, que exige o nível médio completo, e serão distribuídas pelas cidades de Juazeiro do Norte (30), Fortaleza (30) e Sobral (30).

Vagas: 90;

Inscrições: Até 6 de dezembro;

Provas: 30 de janeiro de 2022.

Os interessados em se candidatar devem se inscrever através do site da banca organizadora e desembolsar uma taxa de R$ 60. Os selecionados no concurso receberão um salário base de R$1.800, para jornada de 40 horas, podendo chegar até R$2.548, contando com o vale-alimentação (R$748 por mês). UFC As inscrições para o concurso da Universidade Federal do Ceará (UFC) foram adiadas até 5 de dezembro. O certame prevê 81 vagas abertas para cargos de níveis médio/técnico e superior. O salário das oportunidades pode chegar a R$ 4.638,66, e os candidatos aprovados serão lotados nos campi da instituição em Fortaleza, Crateús, Itapajé, Russas e Sobral. Inscrições: Até 5 de novembro;

Vagas: 81;

Prova escrita: 30 de janeiro de 2022. Interessados devem se inscrever exclusivamente pela internet, no site do concurso. A taxa de inscrição para nível médio e técnico R$ 120, enquanto para nível superior o valor é R$ 150. A prova escrita será aplicada em Fortaleza, e terá a duração total de quatro horas.

SEAS-CE

A Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo (SEAS-CE) está com 173 vagas abertas para Socioeducador (143 vagas), Assistente Social (9), psicólogo (16) e Pedagogo (5). Inscrições estão abertas no site CEV/Uece.

Inscrições: até 1º de dezembro;

Vagas: 173;

Prova objetiva: 22 janeiro de 2022.

Para a função de socioeducador é necessário possuir CNH. A remuneração para todas as oportunidades é de R$ 2.266, com jornada de 40 ou 44 horas semanais.

Marinha A Marinha abriu inscrições para o concurso que deve preencher 420 vagas de nível superior para o Serviço Militar Voluntário (SMV) de Oficiais. As oportunidades estão distribuídas em 16 estados da federação, incluindo o Ceará. Vagas: a serem definidas;

Inscrições: de 23 de novembro a 5 de dezembro;

Provas: 20 de fevereiro de 2022. Conforme a corporação, a remuneração é de R$ 11 mil mensais, contando com os adicionais, além de outros benefícios como alimentação no local, ajuda para aquisição de uniformes, assistência médico-hospitalar, psicológica, religiosa entre outros. Os interessados em se candidatar ao processo seletivo devem se inscrever através do site da Marinha e desembolsar o valor de R$ 140 para pagamento da taxa. Iguatu A Prefeitura de Iguatu, no Interior do Ceará, lançou edital para concurso público com 300 vagas para ocupação imediata e 191 para cadastro de reserva, totalizando 491. As oportunidades são para cargos para os níveis fundamental incompleto e completo, médio e superior. Vagas: 491;

Inscrições: de 26 de novembro a 31 de dezembro;

Provas: 30 de janeiro de 2022. Os salários vão de um salário mínimo (R$1.100) a R$ 9.570, a depender da função. A carga horária varia de 30 a 40 horas semanais. As inscrições podem ser feitas entre o próximo dia 26 de novembro até 31 de dezembro de 2021, no site da Universidade Patativa do Assaré (UPA) — responsável pelo certame. Telegram

