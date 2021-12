Editais do IBGE somam mais 206.891 vagas para o Censo 2022; inscrições começam nesta quarta (15)

Os extratos dos três novos editais do concurso público do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), publicados nesta quarta-feira (15) no Diário Oficial da União, somam 206.891 vagas temporárias de níveis fundamental e médio para o Censo Demográfico 2022.

Cargos

Vagas: 183.021

Salário: Não informado

Contrato: Até três meses

Jornada: 25 horas semanais

Taxa de inscrição: R$ 57,50

Vagas: 5.450

Salário: R$ 2.100,00

Contrato: Até cinco meses com possibilidade de prorrogação

Jornada de trabalho: 40 horas semanais

Taxa de inscrição: R$ 60,50

Vagas: 18.420

Salário: R$ 1.700,00

Contrato: Até cinco meses com possibilidade de prorrogação

Jornada de trabalho: 40 horas semanais

Taxa de inscrição: R$ 60,50

Inscrições

Os candidatos deverão se inscrever no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), organizadora do processo seletivo, a partir das 16h desta quarta-feira (15) até as 16h do próximo dia 29 de dezembro, e pagar a taxa.

Segundo a publicação no DOU, os editais na íntegra serão publicados no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), organizadora da seleção. Outras informações também podem ser consultadas via telefone 0800-2834628 ou do e-mail ibgepss21@fgv.br.