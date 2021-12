Camilo Santana anuncia concurso com 50 vagas da saúde para atuação na Polícia Militar do Estado

O governador Camilo Santana anunciou nas redes sociais, nesta quinta-feira (16), um novo concurso público, com oferta de 50 vagas de profissionais de saúde para atuação na Polícia Militar do Ceará (PMCE). O certame será publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) ainda nesta quinta.

Ao todo, serão 19 vagas para médicos com as especialidades de cardiologista, clínico, psiquiatra e médico do trabalho; 20 para psicólogos; seis para cirurgiões dentistas; um para farmacêutico e quatro para assistentes sociais.

"Esse é um momento histórico para a corporação, uma vez que desde 1993 não era realizado concurso na área da saúde para reforçar os quadros da nossa Polícia Militar", disse Camilo Santana.

Também nesta quinta-feira, o governador prometeu concurso público para as três universidades públicas do Ceará em 2022. Em entrevista ao Bom Dia Ceará, da TV Verdes Mares, na manhã desta quinta-feira (16), o gestor disse que o anúncio oficial será feito até o início do próximo ano.