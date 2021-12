Imparh abre 1.092 vagas para cursos de português e línguas estrangeiras

O Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos (Imparh) abriu seleção pública com 1.092 vagas para cursos de línguas portuguesa e estrangeiras no semestre 2022.1 Com taxa de R$ 80, as inscrições seguem até as 23h59 do dia 9 de janeiro de 2022 exclusivamente pela internet.

Vagas

Português - 234

Inglês - 286

Francês - 104

Italiano - 156

Japonês - 26

Alemão - 52

Espanhol - 234

Requisitos

Os candidatos devem ter concluído ou estar cursando, no mínimo, o 9º ano do Ensino Fundamental. A idade mínima para concorrer à vaga é 14 anos completos até a data de encerramento das inscrições.

Seleção

O preenchimento das vagas será mediante aplicação de prova objetiva com caráter eliminatório e classificatório. A prova terá 40 questões, tendo cada uma quatro alternativas (A, B, C e D) e somente uma resposta correta. Cada item vale um ponto.

Para os interessados no curso de língua portuguesa, a prova terá questões de conhecimentos gerais (Língua Portuguesa - 20; História e Geografia do Ceará - 5; História e Geografia do Brasil - 5, e Atualidades - 10).

Já os que irão concorrer às vagas em línguas estrangeiras, a prova reunirá 15 questões de - História e Geografia do Ceará; 15 de História e Geografia do Brasil e 10 de Atualidades.

Data da prova

A prova objetiva ocorrerá em Fortaleza no dia 23 de janeiro de 2022 (domingo), no horário das 14h às 17h, para todos os candidatos.

Após o fechamento dos portões, às 14h, serão utilizados 10 minutos para a realização dos procedimentos operacionais do certame na sala de prova, com o devido acréscimo de 10 minutos ao horário previsto para o término da prova.

O candidato deverá acessar o endereço eletrônico concursos.fortaleza.ce.gov.br quatro dias antes da prova objetiva e imprimir o cartão de identificação, documento do qual constará o respectivo local de realização da avaliação.