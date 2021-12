Escola de Gastronomia e Hotelaria abre inscrições para 10 cursos gratuitos; veja como participar

Inaugurada nesta segunda-feira (20), a Escola de Gastronomia e Hotelaria do Ceará, no Centro de Fortaleza, inicia as atividades em janeiro próximo, com aulas para 10 cursos e oficinas para a comunidade do entorno. Neste primeiro mês, serão abertas 200 vagas.

Poderão se se inscrever pessoas a partir de 14 anos e moradoras dos bairros Moura Brasil, Poço da Draga e Centro da Cidade.

As inscrições já iniciaram e seguem de acordo com a disponibilidade de cada capacitação. Ao longo do primeiro semestre, a previsão é a abertura de 855 vagas. A inscrição e o curso são gratuitos.

Como se inscrever

Candidatos a partir de 14 anos e moradores dos três bairros no entorno (Moura Brasil, Poço da Draga e Centro) deverão realizar as inscrições presencialmente, de segunda a sexta-feira, de 7h30 às 17h, na rua Senador Jaguaribe, 324, no Centro, em Fortaleza.

É necessário levar:

RG;

CPF;

Comprovante de residência;

Comprovante de escolaridade.



As inscrições ficarão abertas enquanto houver vagas.

Quais cursos e oficinas e a partir de quando

Cursos e oficinas Início do curso Fim do curso Salgados comerciais 03/01/2022 07/01/2022 Bolos e doces regionais 10/01/2002 14/01/2022 Pizzas doces e salgados 17/01/2002 21/01/2022 Brigadeiro gourmet 24/01/2022 28/01/2022 Tipos de serviço de garçom 12/01/2022 12/01/2022 Organização de mesa para jantar 26/01/2022 26/01/2022 Técnicas de recepção em meios de hospedagem 10/01/2022 18/01/2022 Técnicas de trabalho para camareira 10/01/2022 18/01/2022 Salgadeiro 07/02/2022 06/04/2022 Camareira em meios de hospedagem 07/02/2022 22/04/2022

Restaurante



O restaurante e a lanchonete do equipamento, operadas pelo Sesc, já estão liberadas para o público. O restaurante possui 190 lugares, com atendimento de até 1.500 pessoas ao dia, no modelo self-service (refeições transportadas da unidade Sesc Centro) e quentinhas.

A lanchonete disponibilizará preparação de lanches e sobremesas rápidas, saudáveis e variadas. O Sesc também disponibiliza à comunidade do entorno projeto de segurança alimentar nutricional através da execução do projeto Sopa Amiga (fornecimento de sopa a instituições do entorno).



Serviço



Quando: de segunda a sexta-feira, das 11 às 14 horas / Atendimento da lanchonete é das 08 às 17 horas

Onde: rua Senador Jaguaribe, 324 - Centro