Escola de Gastronomia e Hotelaria do Ceará oferecerá mais de 850 vagas para cursos gratuitos

A Escola de Gastronomia e Hotelaria do Ceará foi inaugurada, na tarde desta segunda-feira (20), no Centro de Fortaleza. O equipamento terá cursos gratuitos nas áreas de gastronomia, hospitalidade e infraestrutura. A previsão é iniciar as atividades a partir de janeiro, com 40 turmas, totalizando 855 vagas.

As capacitações terão o objetivo de atender à demanda de profissionais nas áreas de gastronomia, hotelaria e afins, como Técnicas de Recepção em Meios de Hospedagem, Técnicas de Trabalho para Camareira, Camareira em Meios de Hospedagem, Aprendizagem em Asseio e Conservação e Aprendizagem em Serviços de Hospedagem.

A inciativa é fruto da parceria entre o Governo do Ceará e a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado (Fecomércio). O contrato de cessão terá duração de 25 anos, podendo ser estendido pelo mesmo período.

A escola é localizada onde funcionava a antiga sede do condomínio Panorama, em frente ao Marina Park Hotel.

Durante solenidade de inauguração, estiveram presentes o governador Camilo Santana (PT), a vice-governadora Izolda Cela, o vice-prefeito de Fortaleza Elcio Batista, o presidente da Fecomércio, Luiz Gastão Bittencourt, e autoridades locais.

Estrutura



A Escola de Gastronomia e Hotelaria do Ceará terá dois laboratórios de hospedagem: um com ambiente pedagógico simulando recepção e suíte de hotel; e uma lavanderia modelo e rouparia modelo, simulando ambientes de hotéis voltados para cursos de camareira e hospedagem.

Também possui um laboratório de gastronomia com cozinha pedagógica. O equipamento também terá uma unidade do restaurante da rede do Serviço Social Comercial do Comércio (Sesc), que começará a funcionar nesta terça-feira (21) com capacidade para até 600 pessoas.

Equipamento e acessibilidade



O prédio, com arquitetura de Fausto Nilo e Delberg Ponce De Leon, dialoga com o entorno, permeado por equipamentos importantes para a cultura cearense, como a Estação das Artes, resultado da reforma em andamento da antiga Estação Ferroviária João Felipe.

A estrutura metroviária facilita o acesso ao local. Ao redor também estão Emcetur, Passeio Público e Catedral Metropolitana de Fortaleza, entre outros atrativos.

O equipamento também ganhou personalidade com grafites feitos em três muros externos do prédio. A ação fez parte do Festival Concreto. Quatro artistas pintaram os muros, além do viaduto e da escadaria que ficam ao lado do prédio.