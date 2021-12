Universidade no Ceará abre inscrições de concurso público com salário de quase R$ 10 mil

O curso de Medicina da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) está com inscrições abertas, e seguem até 27 de janeiro de 2022, para concurso público no Ceará. Estão disponíveis duas vagas de professor para o Instituto de Ciências da Saúde (ICS), com remuneração total de R$ 9.616,18 cada.

As oportunidades de 40 horas semanais são destinadas para as áreas de Ciências Morfológicas e Semiologia médica e Ciências Fisiológicas e Semiologia médica. Os interessados devem possuir título de doutor e desembolsar um valor de R$ 240.