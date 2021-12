Banco da Amazônia divulga edital com 1.158 vagas em concurso público de níveis médio e superior

O concurso público do Banco da Amazônia divulgou edital nesta quinta-feira (30) com 1.158 vagas para técnico bancário (nível médio) e técnico científico (nível superior). A remuneração inicial para os dois cargos é de R$ 2.937,18 e R$ 3.490,88, respectivamente.

As inscrições para a seleção serão abertas no dia 5 de janeiro até 7 de fevereiro no site da Fundação Censagranrio, organizadora do certame. As taxas para os candidatos são de R$ 38 e R$ 48.

Já a prova objetiva do concurso Basa ocorrerá no dia 13 de março com caráter eliminatório e classificatório em 10 cidades:

Belém (PA)

Santarém (PA)

Rio Branco (AC)

Palmas (TO)

São Luís (MA)

Boa Vista (RR)

Porto Velho (RO)

Cuiabá (MT)

Manaus (AM)

Macapá (AP)

As outras duas fases do processo seletivo serão perícia médica (eliminatória) e aferição da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos (as) pretos (as) ou pardos (as), também de caráter eliminatório.

Conteúdo programático

Técnico bancário

Língua Portuguesa I (5 questões)

Matemática (5 questões)

Legislação I (5 questões)

Atualidades I (5 questões)

Noções de Informática (5 questões)

Atendimento (5 questões)

Técnico científico

Língua Portuguesa II (10 questões)

Noções de Sistema Bancário (10 questões)

Legislação II (5 questões)

Atualidades II (5 questões)

Benefícios

Além do salário mensal, os concursados terão Auxílio Refeição (PAT) de R$ 922,34, Cesta Alimentação de R$ 726,71 e Auxílio-creche de R$ 477,48. Estes benefícios serão garantidos aos dois cargos em 30 horas semanais de trabalho.