Empresa de TI abre 54 vagas em 11 estados, incluindo o Ceará; veja detalhes

A Lanlink, empresa especializada em tecnologia da informação, está com 54 vagas de emprego abertas em 11 estados brasileiros e no Distrito Federal. No Ceará, são oferecidas 18 oportunidades em diversas áreas, como gerência de contas públicas, suporte técnico e análise de sistemas.

Além do Ceará, há vagas disponíveis nos estados da Bahia, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Rio Grande do Norte, São Paulo e Tocantins, além do Distrito Federal.

Confira as vagas disponíveis

Gerente de Contas Públicas;

Atendente de Serviço de Suporte 1N;

Atendente de Serviço de Suporte 1N – 12x36 (dia);

Atendente de Serviço de Suporte 1N – 12x36 (noite);

Técnico de Serviço de Suporte 1N;

Técnico Pleno em Microinformática – Região Norte-ES;

Analista de Suporte Linux III;

Estagiário de Processos;

Estagiário de Qualidade.

As vagas estão disponíveis em formato remoto, possibilitando a participação de candidatos de qualquer região do País.

Como se candidatar

Os interessados devem se inscrever por meio da plataforma Gupy, acessando a página oficial de carreiras da Lanlink. Através da plataforma, é possível consultar todos os detalhes sobre os cargos, localidades, requisitos e etapas do processo seletivo.