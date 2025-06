Veja concursos e seleções com inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (23)

O Ceará tem concursos públicos e seleções com inscrições abertas nesta segunda-feira (23). Há vagas com salários que chegam a R$ 16,5 mil.

As oportunidades são para candidatos com níveis médio e superior completo.

Veja também Papo Carreira CNU dos professores: Inep divulga edital que servirá como avaliação de pré-formados; veja calendário Papo Carreira Inscrições para certificadores do Enem 2025 terminam neste mês; veja detalhes

Veja os concursos no Ceará com inscrições abertas nesta segunda (23)

Prefeitura de Icó

A Prefeitura de Icó, no Interior do Ceará, divulgou dois editais de concurso público com a oferta de 85 vagas. As oportunidades são tanto para candidatos de nível médio como, também, para quem tem ensino superior completo.

Os dois editais têm o mesmo período de inscrições: até 29 de junho, pelo site da Universidade Patativa do Assaré.

Para os cargos de nível médio, a taxa de inscrição é de R$ 120. Já para os candidatos de nível superior, o valor é de R$ 150.

>>> Veja o edital 1

>>> Veja o edital 2

Prefeitura de Pindoretama

Outra prefeitura do interior cearense que está com vagas abertas é a de Pindoretama. São oferecidas 21 vagas para o cargo de agente comunitário de saúde.

Para concorrer, basta ter concluído o Ensino Médio e morar na área em que for atuar. Os aprovados deverão cumprir uma jornada de trabalho de 40 horas semanais e terão remuneração de R$ 3 mil.

>>> Veja o edital

As inscrições vão até 29 de junho e devem ser feitas pelo site do Instituto Consulpam, responsável pelo certame. A taxa custa R$ 100.

Médico da Atenção Básica

A Agência Brasileira de Apoio à Gestão do Sistema Único de Saúde (AgSUS) seleciona médicos da atenção primária para o Sistema Único de Saúde (SUS). O processo seletivo é voltado para especialistas em Medicina de Família e Comunidade ou com residência médica nessas duas áreas de formação.

São ofertadas, ao todo, 500 vagas. A contratação é regida pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e os aprovados terão remuneração inicial de R$ 16.587,90.

>> Veja edital

As inscrições seguem abertas até esta quarta-feira (25), pelo portal de concursos da Fundação Carlos Chagas, banca responsável pelo processo seletivo. A taxa de inscrição é de R$ 180 e deve ser paga até as 22 horas de 26 de junho.

As provas serão aplicadas em todas as capitais brasileiras no dia 3 de agosto.