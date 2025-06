Inscrições para certificadores do Enem 2025 terminam neste mês; veja detalhes

Estão abertas as inscrições para compor a Rede Nacional de Certificadores (RNC) do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 e da Prova Nacional Docente (PND). Os interessados podem se inscrever até o dia 30 de junho, exclusivamente pelo site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Os selecionados poderão atuar nos dois dias de prova do Enem — que acontece nos dias 9 e 16 de novembro na maior parte e no dias 30 de novembro e 7 de dezembro em algumas localidades — e na aplicação da PNU — marcada para o dia 26 de outubro.

Os candidatos selecionados passarão por uma capacitação online obrigatória, que requer um rendimento mínimo de 70% para a aprovação.

O que faz um certificador?

Durante a aplicação das provas, os certificadores serão responsáveis por verificar a entrega, integridade e segurança dos materiais de prova, além de reportar informações através do sistema RNC.

Quem pode se inscrever para ser certificador do Enem e da PND?

De acordo com o edital, podem se inscrever todos os servidores públicos federais e docentes efetivos das redes públicas estaduais e municipais com ensino médio completo, tenham acesso a um smartphone ou tablet com internet e não tenham parentes até o terceiro grau inscritos nos exames.

Quanto recebe um certificador do Enem e da PND?

Os ganhos dos certificadores variam conforme a demanda. Para a demanda regular, os certificadores recebem R$ 42,50 por hora trabalhada, totalizando R$ 510 por dia de atuação. Já na demanda excepcional, que se refere a situações que exigem uma atuação diferenciada, o valor é de R$ 72 por hora, totalizando R$ 864 por dia.

O pagamento é realizado após a aplicação do Enem e da PND, condicionado à apresentação do Relatório de Certificação e à finalização da demanda no sistema.

O edital ressalta que o Inep não cobre despesas como transporte, alimentação ou hospedagem, sendo essas despesas de responsabilidade do certificador.

Confira o cronograma

Inscrições no Sistema RNC: até 30 de junho

até 30 de junho Divulgação dos inscritos confirmados e convocados para capacitação: 14 de julho

14 de julho Período para recursos das inscrições não confirmadas: 15 a 22 de julho

15 a 22 de julho Resultados dos recursos: 11 de agosto

