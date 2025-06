MEC prorroga prazo para pagamento de inscrição no Enem 2025; veja novas datas

O Ministério da Educação (MEC) estendeu o prazo para o pagamento da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. Agora, os participantes têm até o dia 27 de junho para efetuar o pagamento e garantir a participação na prova.

A inscrição só é validada após a confirmação do pagamento da taxa, que é de R$ 85. O valor pode ser quitado por boleto bancário — gerado na Página do Participante —, Pix, cartão de crédito ou débito em conta corrente ou poupança, conforme a disponibilidade do banco. Para pagamentos via Pix, o QR Code está disponível no próprio boleto.

Estudantes da rede pública que vão concluir o ensino médio em 2025 estão isentos da taxa, e, por isso, não terão o boleto emitido pelo sistema.

Datas das provas

As provas do Enem serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro em grande parte do País.

No entanto, nos municípios de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, o exame ocorrerá nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro, devido à realização da COP 30, conferência internacional da ONU sobre mudanças climáticas, que acontecerá em novembro na capital paraense.