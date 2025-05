Enem volta a valer como certificado do ensino médio; inscrições começam na segunda-feira

A partir deste ano, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) vai voltar a permitir que estudantes que não concluíram o Ensino Médio na idade prevista utilizem a nota da prova para obter o diploma escolar. O retorno da certificação foi confirmado pelo ministro da Educação, Camilo Santana, nesta quinta-feira (22), pelas redes sociais. O edital será publicado nesta sexta-feira (23) à noite, em edição extra do Diário Oficial da União. As provas do Enem estão previstas para os dias 9 e 16 de novembro.

“Para quem ainda não concluiu os estudos, o Enem 2025 também vai permitir a certificação no ensino médio. Não perca a sua chance!”, escreveu o ministro. A função havia sido descontinuada em 2017, quando o Ministério da Educação transferiu essa atribuição para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja), voltado a jovens e adultos fora da idade escolar.

Apesar da retomada, o MEC garantiu que o Encceja continuará existindo como alternativa para a conclusão dos estudos.

Inscrições começam na segunda-feira

Ainda conforme o ministro, as inscrições para o Enem 2025 estarão abertas de 26 de maio a 6 de junho, através da Página do Participante. Estudantes concluintes do ensino médio em escolas públicas terão uma pré-inscrição automática realizada pelo Inep, para facilitar o processo e aumentar a adesão ao exame.

COMO SE INSCREVER NO ENEM 2025?

O primeiro passo para fazer a inscrição do Enem 2025 deve ser o cadastro do participante no Gov.br. Caso já tenha, basta seguir os passos: