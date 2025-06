Governo realiza mutirão de empregabilidade para pessoas com deficiência; veja detalhes

A Secretaria dos Direitos Humanos do Ceará (Sedih) realizará um mutirão de empregabilidade para pessoas com deficiência nesta terça-feira (17), em Fortaleza.

O evento, em parceria com a Secretaria do Trabalho (SET) e o IDT/Sine, incluirá oficinas de currículos, orientações e palestras sobre os direitos das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Haverá ainda o cadastro de currículos. Para isso, será necessário apresentar RG, CPF e laudo médico.

O mutirão será realizado no pátio da Sedih, localizado no bairro José Bonifácio, em Fortaleza. A programação se estenderá ao longo do dia, das 8h às 12h e das 13h30 às 16h.

Veja o que está incluso na programação:

Oficinas de currículos: Orientações sobre como elaborar um currículo eficaz.

Orientações sobre como elaborar um currículo eficaz. Atendimentos individuais: Consultorias personalizadas para a busca de emprego.

Consultorias personalizadas para a busca de emprego. Palestras temáticas: Discussões sobre direitos e inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho.

Além disso, o evento contará com a palestra da ex-atleta paralímpica e assistente jurídica do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), Jully Coutinho, que vai tratar sobre os direitos das pessoas com deficiência no mercado de trabalho.