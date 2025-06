O Ceará tem concursos públicos e seleções com inscrições abertas nesta segunda-feira (16). Há vagas com salários que chegam a R$ 26,8 mil.

As oportunidades são para candidatos com níveis médio e superior completo, mas também há seleções específicas para estagiários.

Veja também Papo Carreira Enem dos Professores tem cronograma divulgado; veja como participar

Veja os concursos no Ceará com inscrições abertas nesta segunda (16):

Polícia Federal

O concurso da Polícia Federal segue com inscrições abertas até esta terça-feira (17). O certame oferta mil vagas e prevê remuneração de até R$ 26,8 mil. Interessados podem realizar o processo pelo site do Cebraspe.

>> Confira o edital do concurso da PF (acessível em Libras)

As taxas de inscrição variam conforme o cargo. Interessados nas vagas de escrivão, agente e papiloscopista pagam R$ 180. Já os concorrentes aos cargos de delegado e perito criminal terão de pagar R$ 250. O pagamento deve ser executado até 20 de junho. Provas objetiva e discursiva serão aplicadas no próximo dia 27 de julho.

Prefeitura de Icó

A Prefeitura de Icó, no Interior do Ceará, divulgou dois editais de concurso público com o total de 85 vagas.

Há oportunidades tanto para candidatos de nível médio como, também, para quem tem ensino superior completo.

Os dois editais têm o mesmo período de inscrições: até 29 de junho, pelo site da Universidade Patativa do Assaré. No entanto, para os cargos de nível médio, a taxa de inscrição é de R$ 120, enquanto que, para os candidatos de nível superior, o valor é de R$ 150.

>>> Veja o edital 1

>>> Veja o edital 2

Prefeitura de Itaitinga

Outra gestão municipal do Ceará com oportunidades em aberto é a Prefeitura de Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza. Foram publicados os editais de dois concursos públicos que, no total, ofertam 275 vagas: a maioria para professores da Educação Básica, mas também há cargos para advogados.

As inscrições vão até 22 de junho e devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site do Instituto Consulpam.

São oferecidas cinco vagas para formados em Direito, com registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), para atuação no cargo de procurador do Município.

O salário inicial é de R$ 3,6 mil, com carga horária de 20 horas.

Já as oportunidades para professor da Educação Básica contemplam profissionais com cargas horárias de 100h e 200h. Para os primeiros, há 45 vagas em aberto, com salário inicial de R$ 2.290,28. Já para os segundos, são 225 vagas, e a remuneração inicial é de R$ 4.580,57. Ambos os cargos exigem formação em Pedagogia.

>>> Confira o edital para formados em Direito

>>> Confira o edital para formados em Pedagogia

Médico da atenção básica

A Agência Brasileira de Apoio à Gestão do Sistema Único de Saúde (AgSUS) realiza seleção pública para médicos da atenção primária à saúde do Sistema Único de Saúde (SUS). O processo seletivo é voltado para especialistas em Medicina de Família e Comunidade ou com residência médica nessas duas áreas de formação.

São ofertadas 500 vagas. A contratação será regida pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e os aprovados terão remuneração inicial de R$ 16.587,90.

>> Veja edital

As inscrições estão abertas até as 23h59min de 25 de junho. Os candidatos devem acessar o portal de concursos da Fundação Carlos Chagas, banca responsável pelo processo seletivo. A taxa de inscrição é de R$ 180 e deve ser paga até as 22 horas de 26 de junho.

As provas serão realizadas de forma presencial em todas as capitais brasileiras, no dia 3 de agosto.

Tribunal de Contas da União (TCU 25 TEFC)

O concurso do Tribunal de Contas da União (TCU) para o cargo de Técnico Federal de Controle Externo (TEFC) segue com suas inscrições até esta terça-feira (17). O certame oferta 40 vagas para provimento imediato, além de formação de cadastro de reserva de 20 vagas. O salário inicial é de R$ 15.128,26, com jornada de trabalho de 40 horas semanais.

>> Confira o edital

Para participar, é necessário ter ensino médio completo. Entre as atribuições do cargo estão atividades administrativas e logísticas de apoio às competências institucionais do TCU.

Interessados devem se inscrever exclusivamente pelo site do Cebraspe.