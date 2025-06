Concurso PF: prazo para se inscrever termina nas próximas horas; veja passo a passo

O prazo para manifestar interesse em participar do concurso público da Polícia Federal (PF) se encerra nas próximas horas. Os candidatos que desejam garantir uma das mil vagas disponíveis, com salários de até R$ 26,8 mil, devem se inscrever exclusivamente pelo site do Cebraspe, banca organizadora, até as 18 horas desta terça-feira (17).

As oportunidades exigem ensino superior completo e são para diversos cargos, sendo a maioria delas para o de agente.

A seguir, confira a quantidade de vagas por função, conforme o edital:

delegado (20 vagas);

perito criminal (69);

agente (630);

escrivão (160);

papiloscopistas (21).

Há reserva de 20% do total de vagas para pessoas negras e 5% para candidatos com deficiência.

Como se inscrever no concurso PF

Acesse o site do Cebraspe;

Em seguida, clique no botão "Fazer inscrição";

Então, efetue login na plataforma usando o número de CPF e senha. Caso não possua, selecione "Não tenho cadastro" e crie um usuário através do preenchimento de dados num formulário;

Após confirmar se as informações pessoais estão corretas, clique na opção "Inscrever", na seção PF 25;

Envie, via upload, uma fotografia individual, tirada nos últimos eis meses, em que necessariamente apareça a cabeça descoberta e os ombros;

Indique em qual localidade deseja realizar a prova;

Informe para qual cargo quer se inscrever;

Detalhe qual sistema de concorrência (ampla ou reserva para candidatos negros ou com deficiência) e se precisa de atendimento especializado;

Escolha qual forma de pagamento da taxa de inscrição;

Preencha o formulário socioeconômico;

Em seguida, confira o resumo da inscrição e clique em "Concluir", caso tudo esteja correto.

Para garantir uma vaga no concurso da PF, candidatos não isentos devem pagar a taxa de inscrição, que custa entre R$ 180 (escrivão, agente e papiloscopista) e R$ 250 (delegado e perito criminal), até sexta-feira (20).

É importante destacar que os interessados precisam verificar, no endereço eletrônico do Cebraspe, das 10h de quarta-feira (18) às 18 horas de quinta-feira (19), se a foto encaminhada obedeceu rigorosamente às instruções do edital.

Etapas da seleção

Os candidatos terão que passar pelas seguintes fases para serem aprovados:

Prova objetiva: para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório;

para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório; Prova discursiva: para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório;

para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório; Exame de aptidão física: para todos os cargos, de caráter eliminatório;

para todos os cargos, de caráter eliminatório; Avaliação médica: para todos os cargos, de caráter eliminatório;

para todos os cargos, de caráter eliminatório; Prova oral: apenas para o cargo de delegado, de caráter eliminatório e classificatório;

apenas para o cargo de delegado, de caráter eliminatório e classificatório; Avaliação psicológica: no primeiro momento, para todos os cargos, sem caráter eliminatório e de presença obrigatória;

no primeiro momento, para todos os cargos, sem caráter eliminatório e de presença obrigatória; Avaliação de títulos: apenas para os cargos de delegado e de perito criminal, de caráter classificatório;

apenas para os cargos de delegado e de perito criminal, de caráter classificatório; Investigação social: para todos os cargos, de caráter eliminatório.

As provas objetiva e discursiva serão aplicadas no dia 27 de julho em todas as capitais, incluindo o Distrito Federal, segundo o cronograma.

O restante das fases também acontecerão em todo o Brasil. As exceções são a prova oral, para o cargo de delegado, e o Curso de Formação Profissional, de caráter eliminatório. Ambos serão realizados na capital do País.