Processo seletivo disponibiliza 245 vagas para agentes de saneamento e técnicos de eletromecânica

O processo seletivo da Ambiental Ceará disponibilizará 245 vagas para agentes de saneamento e técnicos de eletromecânica em cidades do Estado. As inscrições ocorrem tanto presencialmente, em mutirão nos Sines de Fortaleza nos bairros do Antônio Bezerra e do Centro, como online para todos os candidatos.

As oportunidades estão disponíveis nas cidades de Fortaleza, Caucaia, Paracuru, Paraipaba, São Gonçalo do Amarante, São Luís do Curu e Trairi, que foram contemplados na Parceria Público-Privada (PPP) de esgotamento sanitário. Entre elas, 208 são para agentes de saneamento e 37 para técnico de eletromecânica.

Segundo a Ambiental Ceará, o salário deve ser compatível com as posições e as oportunidades ainda contam com assistência médico-odontológica garantida, seguro de vida, Gympass, vale-alimentação e/ou refeição e vale-transporte.

Inscrições

Para o mutirão presencial, os candidatos podem comparecer nos dias 26 e 27 de junho no Sine do bairro Antônio Bezerra em dois horários: às 8h e às 14h. Enquanto isso, nos dias 28 e 29, a seleção será no Sine do Centro, também às 8h e às 14h.

Os documentos necessários para a inscrição são currículo atualizado, RG, CPF, PIS, Carteira Nacional de Habilitação (CNH), além de um e-mail válido.

Já no cadastro online é preciso acessar a plataforma Gupy, em dois endereços eletrônicos diferentes.

Os candidatos para as vagas de agente de saneamento devem se inscrever por meio do link específico para a vaga, enquanto os interessados em técnico em eletromecânica devem preencher o formulário neste link.

Além do processo de seleção citado, a Ambiental Ceará contratará 180 profissionais que trabalhavam em empresas terceiras que prestavam serviços Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece).

Serviço

Seleção para 245 vagas na Ambiental Ceará

Cadastro presencial:

Sine Antônio Bezerra (Rua Demétrio Menezes, 3750 - dentro do Vapt Vupt)

Dias 26 e 27 de junho

Às 8h e às 14h

Sine Centro (Rua da Assunção, 699)

Dias 28 e 29 de junho

Às 8h e às 14h

Cadastro online:

Agente de saneamento

Link para inscrição: https://l1nq.com/8H9OT

Requisitos para a vaga:

Ensino Médio completo;

Conhecimento básico em hidráulica e/ou alvenaria

CNH categoria B ou acima

Técnico em Eletromecânica

Link para inscrição: https://l1nq.com/34IVY

Requisitos para a vaga:

Ensino Médio completo;

Formação técnica em Mecânica e/ou áreas correlatas;

CNH categoria B.