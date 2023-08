Suspeito de matar companheira é preso em flagrante em Pentecoste, no Ceará

Um homem de 32 anos foi preso em flagrante nesse domingo (20) em Pentecoste, no interior do Ceará, suspeito de matar a facadas a companheira, de 35 anos.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o corpo da vítima foi encontrado com lesões feitas por um objeto perfurocontundente, em um imóvel, na localidade Casa de Pedras, na zona rural do município.

De posse da identificação do suspeito, as diligências foram iniciadas. O indivíduo foi localizado pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), que realizou a prisão.

Atuado por feminicídio

Após ser preso, o suspeito - que não teve a identidade revelada - foi conduzido para a unidade policial, onde foi autuado por feminicídio e colocado à disposição da Justiça.