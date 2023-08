Homem é morto a tiros e mulher fica ferida em estacionamento de igreja evangélica no Passaré

Um homem foi morto e uma mulher ficou ferida por disparos de arma de fogo no estacionamento da Igreja Canaã, localizada no bairro Passaré, em Fortaleza, no começo da tarde deste domingo (20). O crime aconteceu ao término de um culto dominical.

Segundo informações apuradas pela reportagem no local, a vítima foi identificada como Márcio da Silva Domingos, 40. A vítima tinha passagens por posse e porte ilegal de arma de fogo e recepção, conforme informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Ele entrava no veículo quando foi surpreendida por um homem armado em uma moto. O suspeito efetuou vários disparos contra o carro. Segundo policiais que atenderam a ocorrência, a esposa do homem morto também foi ferida de raspão por um disparo.

Conforme relato de agente da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), a vítima morreu com inúmeros disparos na região da cabeça.

A dinâmica dos fatos continua sendo investigada. A Polícia Civil também está levantando imagens de câmeras de segurança da região para encontrar os responsáveis pelo crime.

Evangélicos saíam de culto durante crime

Durante ação criminosa, várias pessoas estavam saindo do templo religioso — o que gerou uma grande movimentação de pessoas no local.

Os evangélicos que estacionaram veículos no entorno da Igreja tiveram dificuldade para deixar o local por conta da multidão no local do crime.

Com a chegada da polícia no local, a direção do templo religioso isolou a área e fechou os portões do estacionamento da Igreja.

Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e Pefoce foram acionadas ao local para realizar investigações sobre o crime.

A Perícia Forense colheu indícios que auxiliarão nas investigações. O caso é investigado pelo DHPP.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As informações também podem ser encaminhadas para o telefone (85) 3257-4807, do DHPP, que também é o WhatsApp do Departamento. O sigilo e o anonimato são garantidos.