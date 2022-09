Procurado há 27 anos, condenado por matar dono da Construtora Colméia em Fortaleza é preso em SP

Um homem procurado pela Polícia do Ceará há 27 anos foi preso em São Paulo. Francisco Matias Lima Nogueira, de 56 anos, condenado a 13 anos de prisão por participação no assassinato do empresário Ronaldo de Castro Barbosa, ocorrido em Fortaleza em 1995, foi capturado na última quinta-feira (8).

Francisco Matias foi preso em flagrante por uso de documento falso, no bairro de Santana, em São Paulo. De acordo com documentos da Polícia Civil de São Paulo (PC-SP), o suspeito tentou se identificar a policiais militares, em uma abordagem, como José Carlos de Oliveira, mas acabou por confessar o seu nome real.

Com a qualificação, os PMs localizaram o mandado de prisão por sentença condenatória em aberto e deram voz de prisão ao foragido. Francisco informou que residia em São Paulo há aproximadamente 20 anos, em razão do crime de homicídio que era imputado a ele, no Ceará.

O homem capturado em São Paulo é apontado pelas autoridades cearenses como um intermediário do assassinato de Ronaldo de Castro Barbosa (na época com 40 anos de idade), cometido por pistoleiros, no cruzamento das ruas Costa Barros e João Cordeiro, no bairro Aldeota, em Fortaleza, na noite de 6 de junho de 1995. Ronaldo era sócio majoritário da construtora Colméia.

Cinco condenados pelo crime

A investigação da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) sobre o assassinato do empresário Ronaldo de Castro Barbosa apontou a participação de ao menos cinco homens no crime.

71 anos de prisão foram concedidos aos cinco réus, se somadas as penas. Francisco Xavier Feitosa e João Wabner Silva foram apontados como os pistoleiros que cometeram o homicídio e acabaram condenados a 16 anos e 14 anos de reclusão, na Justiça Estadual, respectivamente.

Os comerciantes Francisco Matias Lima Nogueira e Valdenor Guimarães Pinheiro, que seriam os intermediários entre o mandante do crime e os pistoleiros, foram sentenciados a 13 anos e 14 anos de prisão, à revelia (mesmo foragidos), também na Primeira Instância.

Já o engenheiro Egberto Carneiro da Cunha Neto, acusado de ser o mandante do homicídio, também foi condenado a 14 anos de prisão, mas recorreu a instâncias superiores.

