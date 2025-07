Homem sofre tentativa de linchamento após assalto e é preso em Fortaleza

Um homem de 43 anos, suspeito de assaltar moradores no bairro Bela Vista, em Fortaleza, sofreu uma tentativa de linchamento e foi preso pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) por volta de 12h dessa terça-feira (1°). Já havia contra o homem um mandado de prisão em aberto por roubo desde julho de 2024.

Conforme nota da PMCE, os policiais militares foram acionados, por meio da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), para a ocorrência na rua Miguel Gonçalves e encontraram o homem com sinais de lesões.

Testemunhas informação à corporação no local que ele teria roubado pessoas, que reagiram e o agrediram. Segundo a polícia, nenhuma vítima do assalto se apresentou e o suspeito foi encaminhado para uma unidade hospitalar.

Veja também Segurança Skatista de 15 anos morto em Fortaleza foi vítima de 'Tribunal do Crime'; 4 suspeitos são detidos Segurança Queima de arquivo: Justiça manda realizar nova perícia em arma de PM acusado de mortes em Fortaleza

"A Polícia Militar do Ceará (PMCE) informa que, por volta de 12h dessa terça-feira (1), equipe da 1ª Companhia do 18º Batalhão de Polícia Militar (1ª Cia/ 18º BPM) conduziu um homem de 43 anos com mandado de prisão de recaptura por roubo, emitido em 17 de julho de 2024, por meio da 4ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Fortaleza do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE). O homem foi capturado após sofrer agressões depois de tentar roubar no bairro Bela Vista em Fortaleza", diz nota do órgão.

Após alta médica, o homem foi apresentado ao 10º Distrito Policial e está à disposição da Justiça.