Jovem é preso suspeito de tentar matar os pais a facadas em casa, em Fortaleza

Um jovem de 25 anos foi preso suspeito de tentar matar os pais a facadas em casa, na noite desta quarta-feira (3), no bairro Bela Vista, em Fortaleza. Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS), o crime foi motivado por questões financeiras.

A discussão, segundo a apuração policial, teria começado durante uma cobrança por uma compra feita pelos pais no cartão de crédito do filho.

Em nota, a SSPDS informou que o suspeito não ofereceu resistência à prisão.

À reportagem, uma vizinha disse ter escutado a mãe do suspeito gritando e pedindo ajuda, e correu para a residência do casal para prestar assistência. Conforme a vizinha, o fato aconteceu na presença de três irmãos do suspeito. As idades deles, no entanto, não foram reveladas.

O homem e uma faca apreendida no imóvel foram encaminhados ao 10º Distrito Policial, unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), onde foi aberto um inquérito por tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe.

Estado de saúde

O casal foi levado em duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Instituto Doutor José Frota (IJF), no bairro Centro.

Segundo a testemunha, o estado de saúde do homem, de 44 anos, era mais grave que o da mulher, de 43. A moradora informou que não é a primeira vez que o jovem se desentende com os pais.