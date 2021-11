Motociclista se choca contra muro de casa e morre em acidente em Camocim, no interior do Ceará

Um motociclista morreu, na manhã desta terça-feira (2), depois de ter sofrido um acidente em Camocim, no interior do Ceará. De acordo com a Polícia Militar, ele perdeu o controle do veículo e se chocou contra o muro de uma casa localizada no bairro Olinda, derrubando parte da estrutura.

Na ocasião, Francisco das Chagas Albuquerque, conhecido como "Chico Buriti", de 42 anos, atravessou o buraco formado na parede e caiu em um dos cômodos da residência.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e tentaram reanimar a vítima, que faleceu no local.

Testemunhas informaram aos policiais militares que o motociclista estava consumindo bebidas alcoólicas desde segunda-feira (1º), e que ele morava perto de onde o acidente aconteceu.

Uma equipe da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foi acionada para levar o corpo para o Instituto Médico Legal (IML) de Sobral.