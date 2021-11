Após roubar malote com R$ 45 mil, homem vai à delegacia para devolver o dinheiro, no Icó

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) recuperou R$ 45 mil que haviam sido roubados de um estabelecimento comercial em Icó, interior do Estado, na semana passada. O suspeito do crime se apresentou as autoridades.

O malote de dinheiro foi tomado de um funcionário do estabelecimento. As investigações identificaram o suspeito com a ajuda de imagens do Sistema de Videomonitoramento da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Após o roubo, ele teria fugido para o município de Iguatu, que fica a 50km de Icó, mas acabou se entregando na Delegacia Regional de Icó após o avanço das diligências.

Ainda conforme a SSPDS, o nome do suspeito não foi divulgado para não comprometer a investigação, que tenta identificar se há a participação de outras pessoas no crime.