Criança morre baleada enquanto brincava de 'esconde-esconde' em Sobral, no Ceará

O menino Rafael Maia, de 12 anos, foi morto a tiros enquanto brincava de "esconde-esconde" em uma quadra esportiva, no bairro Dom Expedito, em Sobral, no Interior do Ceará. A tragédia ocorreu na noite desta segunda-feira (1º). Um homem foi preso e um adolescente apreendido.

Os suspeitos teriam chegado em uma moto e disparado contra os garotos que estavam no local. Segundo testemunhas, a criançada começou a correr, mas os tiros atingiram as costas de Rafael. Ele chegou a ser socorrido para uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo uma parente dele, que terá a identidade preservada, Rafael brincava "todos os dias" no local.

"Ele se reunia com os coleguinhas, ia brincar de bicicleta. Ontem, era um dia normal, comum na rotina dele. De repente, passaram dois numa moto e foram efetuando os disparos. Ele tentou correr, mas, infelizmente, pegou nele", lembra.

"Ele era um menino estudioso, que tinha sonhos, mas os sonhos dele foram barrados com apenas 12 anos", lamenta a familiar.

Legenda: A tia descreveu o garoto como um menino "cheio de sonhos" Foto: '

Prisões

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os suspeitos, um homem de 18 anos e um adolescente de 16 anos, tentaram fugir, mas foram capturados pela Polícia Militar do Ceará (PMCE).

Com eles, informou a Polícia, foram encontrados dois revólveres calibre 38, 12 munições intactas calibre 38, três munições deflagradas calibre 38 e uma motocicleta tomada de assalto por eles.

A dupla foi conduzida à Delegacia Regional de Sobral, unidade da Polícia Civil, onde o homem foi autuado por homicídio qualificado consumado, tentativa de homicídio e corrupção de menores.

O adolescente responderá por ato infracional análogo aos crimes de homicídio qualificado consumado e roubo majorado.

O Núcleo de Homicídios da Delegacia Regional de Sobral investiga o caso.

