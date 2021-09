Criança é morta, e dois adultos são baleados em carro, no Eusébio

Uma criança foi morta, e dois adultos foram baleados na noite desta quinta-feira (9) enquanto estavam em um carro passando na Rua Seis, no bairro Novo Portugal, no Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza.

De acordo com testemunhas, o homem trabalha prestando serviços de "táxi amigo" na região. Ele aceitou uma corrida, solicitada pela mulher, e estava levando-a com a criança para o destino da viagem.

Segundo a Polícia Civil, durante o percurso, os três foram surpreendidos por, pelo menos, quatro criminosos, que saíram de um matagal próximo à via e efetuaram disparos de arma de fogo contra as vítimas que estavam no Corsa Classic, de cor prata.

A menina não resistiu aos ferimentos, e os dois adultos lesionados foram encaminhados para o Instituto Dr. José Frota (IJF), no Centro de Fortaleza. Não há informações sobre o parentesco da mulher e da menina.

Legenda: Na área onde o fato aconteceu há pichações com a sigla de uma facção criminosa Foto: VC Repórter

Equipes da Segurança Pública encontraram várias cápsulas deflagradas espalhadas no local do crime. Agentes da Perícia Forense, Departamento de Homicídios e Polícia Militar colhem indícios para ajudar nas investigações.

Triplo homicídio em Horizonte

Na terça-feira (7), três pessoas foram assassinadas dentro de um carro em Horizonte, também na Grande Fortaleza.

As vítimas eram um homem, uma mulher e a filha do casal. A menina tinha um ano, conforme a composição da Polícia Militar que atendeu a ocorrência.

Na ocasião, informaram os servidores públicos, a criança foi encontrada morta nos braços da mãe, que a estaria amamentando no momento do crime, que ocorreu em uma rua com iluminação precária e cercada por matagais.

Moradores das proximidades do local relataram que foram ouvidos muitos tiros depois das 20h. Baleado, o homem teria perdido o controle do veículo e entrado à margem da via.