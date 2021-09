Pai, mãe e filha de um ano são mortos dentro de carro em triplo homicídio, em Horizonte

Três pessoas foram assassinadas dentro de um carro no município de Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), na noite desta terça-feira (7). Segundo a Polícia Militar, as vítimas são um homem, a companheira dele e a filha do casal, de apenas um ano de idade.

De acordo com policiais militares que atendem à ocorrência, a criança foi encontrada morta nos braços da mãe, que a estaria amamentando no momento do crime, que ocorreu numa rua com iluminação precária e cercada por matagais.

Moradores das proximidades do local informaram que foram ouvidos muitos tiros após as 20h. Baleado, o homem teria perdido o controle do veículo e adentrado uma margem da via.

Segundo familiares, o homem identificado como Rodrigo Silva, 25 anos, não recebia ameaças de morte e nem tinha envolvimento com atividades criminosas. Ele trabalhava como pintor, realizava outros "bicos", como a limpeza de terrenos, e promovia bingos na região.

Já a mulher, cuja identidade não foi revelada, seria dona de casa.

A motivação do crime ainda segue desconhecida, e as possibilidades serão investigadas pela Polícia Civil de Horizonte.