Sete pessoas são presas por tráfico de drogas em Fortaleza e outras cinco cidades

Uma operação deflagrada pela Polícia Civil na manhã desta quinta-feira (9) cumpre 67 mandados contra suspeitos em Fortaleza, Caucaia, Cascavel, Itaitinga Maranguape e Tianguá. A ofensiva visa o combate ao tráfico de drogas. Até o momento, sete pessoas foram capturadas.

Do total de mandados expedidos, 18 são de prisão preventiva e 49 de busca e apreensão. Coordenada pela Delegacia de Narcóticos (Denarc), a ofensiva conta com mais de 80 policiais civis.

Legenda: Presos são conduzidos à sede da Denarc Foto: Divulgação/Polícia Civil

O delegado adjunto da Denarc, Renê Mesquita, informou que as investigações tiveram início ainda no ano de 2019 e que os alvos da operação nas seis cidades têm relação entre si.

"Alvos de Tianguá com ligação em Fortaleza, de Fortaleza com Cascavel e por aí vai. Nessa região o tráfico é notadamente interligado com vários estados e vários municípios. Ao longo da investigação a Polícia Civil vai identificando essas ligações de traficantes e colhendo elementos informativos para subsidiar o processo criminal", explicou o delegado.

Os levantamentos policiais indicam que a teia criminosa é formada por múltiplos perfis, desde os vendedores de entorpecentes a pessoas que não tinham contato direto com os ilícitos.

"Perfis de pessoas que vendiam a droga, pessoas de alto poder aquisitivo, que moram em áreas nobres, mas que até então não se sabia que eram envolvidas com o tráfico de drogas. Temos pessoas que gerenciavam o tráfico de drogas em determinadas regiões de Fortaleza, mas que não tinham contato direto com entorpecentes e com armas, mas que determinava a atuação de outros indivíduos".