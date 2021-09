Homem suspeito de estuprar e matar a mãe é solto após perícia apontar que óbito foi causado por AVC

A Justiça do Ceará decidiu soltar um homem de 35 anos, que até então estava na condição de suspeito pela morte da própria mãe. A decisão de revogar a prisão preventiva veio após laudos da perícia realizada no corpo da idosa de 64 anos apontarem que a causa da morte da mulher foi uma hemorragia intracraniana não traumática em decorrência de um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Conforme divulgado pela Defensoria Pública do Ceará nesta quinta-feira (9), a liberdade provisória foi concedida pela Vara Única da Comarca de Mulungu. "Os exames também não constataram nenhum sinal de violência sexual nem presença de sêmen. No mesmo despacho, o Poder Judiciário designou a Defensoria Pública para acompanhar o caso e prestar a assistência necessária aos envolvidos", disse a Defensoria.

O filho foi preso por policiais militares no dia 31 de agosto de 2021. Com isso, a prisão teve duração de quase 10 dias até sair o resultado da perícia. Os agentes encontraram o corpo da idosa dentro da residência onde a família morava e na Delegacia Regional de Baturité o teria sido constatado que o filho já respondia anteriormente por ameaça.

O defensor público Matheus Machado, que acompanhou os depoimentos dos familiares da vítima disse ter ficado comprovado que não existiu nenhum crime. "Enquanto dormia, a mulher teve um Acidente Vascular Cerebral (AVC), mas o boato de alguma forma se espalhou pela cidade e por isso o filho foi preso sob acusação”.

Matheus Machado Defensor público Agora, nossa preocupação é com a integridade física desse homem, que está acolhido por sistema de proteção. Por isso é tão importante que seja divulgado que ele é inocente para que as reparações possam ser realizadas de forma adequada”

"Em seu pedido, a Promotoria de Justiça do Ceará reforça ainda a preocupação com a repercussão do caso e informa que 'o Ministério Público aguardará o término das investigações para que seja avaliada a conduta policial quanto à preservação do local de crime e observância dos regramentos legais aplicáveis à espécie'", segundo divulgado pela Defensoria.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre segurança