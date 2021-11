Foragido suspeito de matar homem a facadas em 2000, no interior do Ceará, é preso na Paraíba

Um foragido da Justiça do Ceará suspeito de matar um homem a facadas em junho de 2000, em Icó, no interior do Estado, foi preso nesta segunda-feira (1º), em João Pessoa, na Paraíba.

De acordo com as investigações da Delegacia Regional de Icó, o crime teria ocorrido após uma discussão entre Valteones Gonçalves Gurgel, de 43 anos, e a vítima em um bar da região.

As apurações também apontam que o suspeito teria fugido para a Paraíba para não ser preso pelas autoridades cearenses.

Captura

Após diligências, ele foi localizado na cidade de João Pessoa. Contra ele, um mandado de prisão preventiva pela ação criminosa foi cumprido.

A ofensiva contou com o apoio do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Sul (DPJI Sul). Agora, ele se encontra à disposição da Justiça.