Socioeducador que disparou arma de fogo na Av. Beira Mar é solto pela Justiça horas após flagrante

O socioeducador Santonardo Araújo de Lima, de 50 anos, preso em flagrante na madrugada da última sexta-feira (29), foi solto horas depois, em audiência de custódia realizada pela Justiça Estadual. Ele é suspeito de disparar uma arma de fogo em via pública, na Avenida Beira Mar, em Fortaleza, e já tinha antecedente criminal por estupro.

A 17ª Vara Criminal - Vara de Audiências de Custódia decidiu, na mesma sexta (29), relaxar a prisão de Santonardo com aplicação de medidas cautelares - por um prazo de seis meses - como recomendou o Ministério Público do Ceará (MPCE) e solicitou a defesa do suspeito.

Medidas cautelares aplicadas:

Comparecimento mensal à Central de Alternativas Penais;

Proibição de manter contato com pessoa que esteja portando arma de fogo, munição ou acessório;

Recolhimento domiciliar das 19h às 7h, finais de semana e feriados, salvo para exercer atividade laboral lícita;

Não se ausentar de Fortaleza por mais de oito dias;

Comunicar eventual mudança de endereço;

Comparecer a todos os atos processuais.

A juíza Flávia Setúbal de Sousa Duarte considerou que "embora haja prova da materialidade e indícios de autoria, conforme acima narrado, este Juízo não vislumbra, pelo menos neste momento, a presença de elementos concretos que evidenciem ameaça à ordem pública, à instrução criminal e à futura aplicação da lei penal a ensejar na conversão da prisão em flagrante em preventiva".

Flávia Setúbal de Sousa Duarte Juíza de Direito Embora possua uma ação penal pelo crime de estupro de vulnerável, em grau de recurso, o custodiado é tecnicamente primário, com residência fixa e profissão definida. Constato, ainda, não haver indicativos de que o autuado esteja colocando em risco a aplicação da lei penal ou a instrução criminal."

Suspeito efetuou tiros para o alto

Santonardo de Lima trabalhava como segurança de um restaurante, localizado na Avenida Beira Mar, na madrugada de sexta-feira (29), por volta de 2h30, quando efetuou disparos com uma arma de fogo para o alto.

Policiais militares que atenderam a ocorrência afirmaram que o socioeducador efetuou três tiros e ameaçou pessoas que estavam na praia. Ele resistiu à abordagem policial, recusou informar sua identidade e tentou ir embora, mas foi imobilizado e recebeu voz de prisão.

Com Santonardo, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) apreendeu um revólver calibre 22, 13 munições (sendo oito intactas e cinco deflagradas), um par de algemas e um simulacro de arma de fogo. Ele foi autuado pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo. Ao ser interrogado, o socioeducador alegou que sofre de esquizofrenia.