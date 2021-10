Socioeducador com antecedentes por estupro é preso ao disparar arma de fogo na Av. Beira Mar

A Polícia Militar do Ceará prendeu um homem de 50 anos na madrugada desta sexta-feira (29), na Avenida Beira Mar, em Fortaleza, após receber denúncias de que ele, caminhando pela faixa de areia da praia, teria efetuado disparos e mandado pessoas saírem do local. O suspeito se chama Santonardo Araújo de Lima, é socioeducador e tem antecedentes criminais por estupro.

Santonardo foi levado ao 2º Distrito Policial por agentes do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) e deve responder por porte ilegal e disparo de arma de fogo.

O caso aconteceu por volta de 2h30, segundo a Polícia Militar, na rua Tereza Hinko. Assustadas pela conduta do homem, que teria efetuado três disparos e ameaçado as pessoas que estavam na praia, duas pessoas recorreram aos policiais militares pedindo ajuda.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) contou que, de imediato, a equipe foi até o local e encontrou o suspeito, que resistiu à abordagem, se recusou a informar sua identidade e tentou ir embora, mas foi imobilizado e recebeu voz de prisão.

Sem posse de arma

Com Santonardo, foram apreendidos um revólver calibre 22 com oito munições intactas e cinco deflagradas, além de uma arma airsoft e um par de algemas.

Conforme investigações preliminares, ele não tem porte ou posse do armamento. Dessa forma, foi autuado nos artigos 14 e 15 do Estatuto do Desarmamento, que tratam do porte ilegal e do disparo de arma de fogo. Ambas as previsões legais acarretam prisão de dois a quatro anos e multa. O crime de disparo é inafiançável, segundo a lei.

