Após perseguição e troca de tiros, trio suspeito de roubo é preso no bairro Bela Vista

Uma perseguição policial terminou com três suspeitos de roubo presos e um simulacro de pistola apreendido. Houve troca de tiros entre o trio e os agentes de segurança, que os capturaram no bairro Bela Vista. A ocorrência reuniu diversas viaturas militares, na manhã deste sábado (15).

Segundo informações da PM, um motociclista abordou uma composição e informou que três pessoas estariam praticando roubos em um veículo, sendo dois homens e uma mulher.

As buscas começaram no cruzamento da rua Ceará com a avenida José Bastos e terminaram na rua Três de Maio, no bairro Bela Vista.

Durante a perseguição, os suspeitos atiraram contra a Polícia, que revidou. Um deles foi atingido na região do glúteo e do abdômen e precisou ser socorrido com escolta ao Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro.

O carro usado pelo trio teve o vidro traseiro quebrado no confronto. Os policiais localizaram no veículo dois capacetes e uma mochila de entregador de aplicativo. A origem do material ainda não foi esclarecida.

Os suspeitos foram levados ao 10º Distrito Policial, no bairro Antônio Bezerra, onde prestam depoimento ao delegado plantonista.

A reportagem do Diário do Nordeste solicitou mais informações à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e aguarda retorno.