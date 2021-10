Funcionários de oficina mecânica são alvos de triplo homicídio em Fortaleza

Três homens foram mortos a tiros na manhã desta quarta-feira (27) dentro de uma oficina mecânica no bairro Bela Vista, em Fortaleza. As vítimas são os irmãos Wellington e Ribamar, sócios do estabelecimento, e terceiro é um funcionário identificado apenas como 'Pinto'.

Segundo testemunhas, dois suspeitos da ação criminosa chegaram ao local em uma motocicleta portando uma arma de fogo. Após os disparos, eles fugiram.

O Diário do Nordeste solicitou mais informações à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), e aguarda retorno.