Incêndio de quatro ônibus escolares em Aquiraz foi causado por curto-circuito, aponta Pefoce

O incêndio que atingiu quatro ônibus escolares da Prefeitura de Aquiraz, na noite da última quarta-feira (1º), foi causado por um curto-circuito, segundo laudo da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) divulgado nesta segunda-feira (6).

Conforme a investigação, tudo aconteceu por causa de um problema elétrico em um dos veículos, que estavam nos dentro da Escola de Ensino Fundamental (EMEF) Isidoro de Sousa Assunção, localizada na comunidade de Serpa.

As aulas na instituição foram canceladas na quinta-feira (2). Apesar da determinação, ninguém ficou ferido durante o incêndio. A informação foi do acidente foi confirmada pelo prefeito da cidade, Bruno Gonçalves (PRD), na noite de quarta.

Ainda de acordo com o laudo dos peritos da Coordenadoria de Perícia Criminal (Copec) da Pefoce, o fogo começou na parte da frente de um dos ônibus, perto do motor, por conta de um curto-circuito nos cabos de energia.

As chamas se espalharam rapidamente e atingiram outros três coletivos que estavam estacionados próximos.

Com a finalização do laudo, o documento será remetido à Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), que investiga a situação, por meio da Delegacia de Aquiraz, unidade responsável pela região.

O incêndio foi controlado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), que foi acionado pela Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops/SSPDS). Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) também estiveram no local.