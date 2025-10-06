Diário do Nordeste
Menina de 1 ano morre após se afogar em balde em casa no Cariri

A menina foi socorrida com vida, mas sofreu três paradas cardíacas e não resistiu

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Segurança
Foto de criança de 1 ano que morreu após se afogar no Ceará.
Legenda: Lanna tinha 1 ano e 7 meses.
Foto: Arquivo pessoal.

Uma criança de 1 ano e 7 meses morreu após se afogar em um balde dentro de casa no município de Penaforte, na região do Cariri cearense. O caso ocorreu no último sábado (4). Lanna Matias Oliveira chegou a ser socorrida, mas sofreu três paradas cardíacas e não resistiu

Conforme apuração da TV Verdes Mares Cariri, a mãe relatou que pouco antes de se afogar, a menina assistia televisão e comia uma maçã na sala de casa. A mãe teria se afastado para pegar uma fralda, quando percebeu que a criança ficou calada e estranhou o silêncio. 

Menina chegou a ser socorrida 

Ao retornar para checar a filha, a mulher percebe a porta aberta e encontrou a menina afogada no balde. Ela levou a criança ao hospital, ainda com batimentos cardíacos, mas pequena apresentou dificuldades para respirar e teve o quadro de parada cardíaca. 

De acordo com a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) a morte por afogamento é investigada pela Delegacia de Polícia de Penaforte. "A menina chegou a ser socorrida para uma unidade hospitalar, mas não resistiu", informou a pasta.

