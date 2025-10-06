Diário do Nordeste
'ZM', principal líder do CV do Ceará escondido no RJ é condenado a 9 anos de prisão

O faccionado está na lista dos mais procurados da SSPDS-CE

Escrito por
Emanoela Campelo de Melo emanoela.campelo@svm.com.br
Segurança
jose mario zm facção comando vermelho julgado condenado
Legenda: Informações que possam levar à captura do foragido podem ser enviadas para a SSPDS por meio do Disque 181
Foto: Reprodução/SSPDS

O principal líder do Comando Vermelho (CV) no Ceará, atualmente escondido no Rio de Janeiro, foi condenado a nove anos e seis meses de prisão. A decisão foi proferida pela Justiça cearense, na última semana, contra José Mário Pires Magalhães, o 'ZM', acusado de integrar a organização criminosa de origem carioca.

'ZM' é um dos homens mais procurados pelas Forças de Segurança da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Na lista consta a observação: "considerado perigoso" em nome dele. A reportagem não localizou a defesa do réu.

José Mário e Jurandir de Oliveira Campos Filho também foram acusados por associação ao tráfico de drogas, crime pelo qual os dois foram absolvidos "diante da insuficiência de provas".

Os juízes da Vara de Delitos de Organizações Criminosas destacam que "José Mário não é mero coadjuvante. Sua presença é central, seu papel é de coordenação, sua figura é reconhecida inclusive por outros integrantes como de liderança".

"O Comando Vermelho, no Estado do Ceará, teve nele um vértice de referência. E isso não é dito por um único depoente, mas confirmado em distintos procedimentos, por diferentes vozes, em diferentes momentos. Assim, à luz de todo esse arcabouço, não resta outra conclusão se não a de que José Mário Pires Magalhães efetivamente integra a organização criminosa Comando Vermelho. Qualquer tentativa de descolar sua imagem dessa realidade é mero artifício retórico, incapaz de afastar a contundência do conjunto probatório"

A defesa de Jurandir alegou ausência de provas robustas que levassem o acusado à condenação. Já a defesa de José Mário sustentou a ilegalidade das provas.

LIGAÇÃO COM A 'MAJESTADE'

O nome de José Mário Pires Magalhães surgiu nesta investigação a partir da prisão de Francisca Valeska Pereira Monteiro, conhecida como 'Majestade'.

A mulher é apontada como responsável pela contabilidade do Comando Vermelho no Ceará, estando ligada com lideranças.

Francisca Valeska foi presa no Rio Grande do Sul, em agosto de 2021

"Por ocasião da prisão de Valeska, seu aparelho celular foi apreendido e, com autorização judicial de quebra de sigilo de dados, foram encontradas conversas em grupos de WhatsApp da organização criminosa e conversas privadas com integrantes de grupo, além da identificação e cadastro de centenas de participantes do Comando Vermelho em todo o estado do Ceará. Os cadastros dos indivíduos estavam relacionados com "biqueiras", áreas delimitadas pela organização criminosa em que determinado membro seria o responsável direto pelo tráfico de drogas. A identificação dos acusados se deu após Francisca Valeska pedir a um participante do grupo de WhatsApp denominado 'Conselho Biqueira' que fossem enviados os cadastros", conforme consta em documentos que a reportagem teve acesso.

A ação penal foi ajuizada em desfavor de centenas de investigados e houve diversos desmembramentos, ficando neste processo José Mário e Jurandir.

FUGA

José Mário Pires Magalhães seria responsável por uma série de mortes em Novo Oriente, Canindé e Caridade. Em coletiva de imprensa realizada já neste ano, o Ministério Público do Ceará (MPCE) e a Polícia Civil do Ceará (PCCE) disseram que era da casa de 'ZM' que partia um túnel usado pelos traficantes para chegarem até a mata e fugirem, em uma comunidade no Rio de Janeiro.

No último mês de maio, em uma operação conjunta no Rio de Janeiro, as polícias fluminense e do Ceará invadiram o esconderijo de luxo de uma facção criminosa na comunidade da Rocinha. O imóvel de luxo tem duas piscinas aquecidas e uma área gourmet. Homens armados com ao menos 70 fuzis eram responsáveis pela guarda do local.

