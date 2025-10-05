Operação do Ibama na Feira da Parangaba multa 34 pessoas em R$ 460 mil por tráfico de animais

Uma operação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) autuou 34 pessoas em mais de R$ 460 mil por tráfico de animais na Feira da Parangaba, em Fortaleza, neste domingo (5). Pássaros, papagaios, jabutis e animais exóticos foram resgatados da conhecida "Feira dos Pássaros".

Segundo reportagem da TV Verdes Mares para o Fantástico, quatro traficantes foram presos. Um total de quase 300 animais silvestres foram resgatados. A força-tarefa teve meses de investigação, e contou com apoio da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente da Polícia Civil do Ceará (PCCE).

Os agentes do Ibama levaram os animais para reabilitação no Centro de Triagem de Animais Silvestres do órgão.

Legenda: Cerca de 300 animais foram resgatados. Foto: Reprodução/TV Verdes Mares.

"Nem todos conseguem ser reabilitados, e alguns a gente permanece em cativeiro e manda pra locais mantenedores de fauna e criadores conservacionistas que podem utilizar a genética. E os que conseguirem ser reabilitados e ter saúde o suficiente vão retornar à natureza", pontua Gracileide dos Santos, coordenadora-geral de Fauna do Ibama.

Animais morrem durante feira

Muitos pássaros chegam mortos ou morrem durante a feira, segundo o Ibama. Fernanda Conceição, analista ambiental, destacou que os animais sofrem com estresse térmico, superpopulação de gaiolas e barulho de feira.

Os autuados terão sua conduta individualizada, em uma investigação que continuará por meio da Polícia Civil, conforme o delegado Wilson Camelo.