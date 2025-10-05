Casal é morto em duplo homicídio em Itapipoca, interior do Ceará

Um casal foi morto na manhã deste sábado (4) no município de Itapipoca, a 136 km de Fortaleza. As vítimas — um homem de 24 anos e uma mulher de 26 — foram atingidas por disparos de arma de fogo.

O homem morreu no local, enquanto a mulher chegou a ser socorrida para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o caso é investigado como duplo homicídio doloso.

A apuração está sob responsabilidade da Delegacia Regional de Itapipoca, que realiza diligências para identificar a autoria e motivação do crime.

Leia a nota da Secretaria de Segurança

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investiga um duplo homicídio doloso, registrado na manhã desse sábado (4), no município de Itapipoca - Área Integrada de Segurança 17 (AIS 17). Conforme as informações policiais, as vítimas, uma do sexo masculino e outra do sexo feminino, foram atingidas por disparos de arma de fogo. O homem, de 24 anos, morreu no local. Já a mulher, de 26 anos, foi socorrida, mas morreu na unidade de saúde. A Polícia Militar do Ceará (PMCE) e a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para a ocorrência. A investigação está a cargo da Delegacia de Itapipoca.