Policial municipal de Juazeiro do Norte é investigado por apresentar 33 atestados médicos falsos

Um policial municipal de Juazeiro do Norte, na Região do Cariri, virou alvo de uma investigação administrativa após a Corregedoria Geral da Polícia Municipal descobrir que o servidor público teria apresentado 33 atestados médicos falsos.

Uma portaria, que instaurou o Processo Administrativo, foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM) de Juazeiro do Norte da última quinta-feira (2). A investigação tem 90 dias para a conclusão, "admitida a sua prorrogação por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem".

Segundo o documento, foram apresentados, em sindicância interna, "indícios consistentes em face do Policial Municipal C. A. M. apontando elementos suficientes de materialidade e autoria". O nome completo do policial não foi divulgado.

Consta que 33 (trinta e três) atestados médicos apresentados pelo servidor foram indicados como falsos pelos médicos que supostamente teriam emitido tais documentos." Corregedoria Geral da Polícia Municipal No Diário Oficial do Município

A Corregedoria concluiu que, "diante desse conjunto probatório, impõe-se a necessidade de instauração de Processo Administrativo Disciplinar– PAD, com vistas a aprofundar a investigação e assegurar ao servidor o direito ao contraditório e à ampla defesa, visto que a sindicância administrativa, prevista na Lei Complementar nº 84/2012 (Código de Conduta da Polícia Municipal), possui caráter meramente investigativo e não comporta contraditório, uma vez que não tem natureza punitiva".

A Polícia Municipal de Juazeiro do Norte substituiu a Guarda Civil Metropolitana, em agosto deste ano, após aprovação da Câmara Municipal. O presidente da Câmara, vereador Felipe Vasques, afirmou que, "apesar de ser uma mudança simbólica, representa um reconhecimento justo ao trabalho exercido pelos agentes, que têm feito a diferença na segurança pública da cidade", segundo o site da Casa.