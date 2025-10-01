Diário do Nordeste
Quatro ônibus escolares são incendiados dentro de escola em Aquiraz

O policiamento foi reforçado após a ocorrência; ninguém ficou ferido

Escrito por
Beatriz Rabelo beatriz.rabelo@svm.com.br
Segurança
Imagem de quatro ônibus escolares que foram incendiados dentro de escola em Aquiraz.
Legenda: Os veículos estavam dentro da Escola de Ensino Fundamental (EMEF) Isidoro de Sousa Assunção.
Foto: Reprodução/Instagram.

O prefeito de Aquiraz, Bruno Gonçalves, revelou que quatro ônibus escolares foram incendiados na localidade de Serpa, na noite desta quarta-feira (1º). Os veículos estavam dentro da Escola de Ensino Fundamental (EMEF) Isidoro de Sousa Assunção. Apesar do incêndio, ninguém ficou ferido.

O policiamento foi reforçado nas escolas da rede municipal, principalmente nas unidades que guardam os ônibus, conforme afirmou Bruno.

"Entramos em contato com o secretário de Segurança do Ceará, Roberto Sá, e reforçamos o policiamento em todas as nossas escolas, para que não aconteça mais nada com os ônibus do transporte escolar de Aquiraz. Vamos aguardar mais informações sobre o que aconteceu", acrescentou.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) foi demandada sobre o caso ainda na noite desta quarta, mas não deu retorno até o momento da publicação.

Perda dos ônibus

Os bombeiros foram acionados para apagar as chamas, compartilhou Bruno em vídeo publicado no Instagram.

"Infelizmente, tivemos perda total, de 100%, dos quatro ônibus. Amanhã teremos grande dificuldade de levar e trazer esses alunos para escola", disse.

 

