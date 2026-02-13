Corte na garganta e pena mínima: homem é condenado a 6 anos de prisão por morte de parceiro

O Tribunal do Júri decidiu condenar o réu Mateus Ualefi Lima de Sousa pela morte de Francisco Cleiton do Nascimento. A vítima mantinha 'relacionamento casual' com o acusado e foi assassinada no bairro Granja Portugal, em Fortaleza, durante uma discussão do casal.

Mateus Ualefi foi denunciado por cortar a garganta de Cleiton, usando uma faca do tipo 'serrinha' e um pedaço de vidro do espelho. O acusado foi sentenciado a seis anos de prisão, pena mínima para o crime de homicídio, sem qualificadoras.

Ao fim do júri ocorrido nessa terça-feira (10), ainda em plenário, o promotor de Justiça Walter Filho recorreu quanto à dosimetria da pena. A defesa de Mateus não foi localizada pela reportagem.

O réu confessou o crime durante a sessão e disse querer "poder voltar no tempo para que isso não tivesse acontecido".

DISCUSSÃO E BRIGA

O próprio acusado contou detalhes do que aconteceu no dia do crime. Segundo ele, na madrugada do dia 16 de maio de 2020, o casal e uma amiga deles estavam bebendo em um bar e resolveram ir até a residência da vítima, no bairro Granja Portugal.

"Fomos totalmente normal. Chegamos lá, estávamos bebendo de boa. Depois a Dani quis ir embora, aí fui deixar ela até a esquina e retornei. Quando eu voltei, ele queria realmente continuar com o que estava acontecendo. E eu disse que não, porque a Dani tinha me dado uns conselhos. E acabou gerando uma discussão. Foi onde se iniciou a briga e onde tudo aconteceu" (sic)

Legenda: O crime aconteceu dentro da casa da vítima. Foto: Reprodução.

Mateus afirma que eles já estavam embriagados e que Francisco Cleiton o ameaçou com uma faca.

"Acabou que aconteceu isso. Infelizmente ele veio a óbito e tudo o que eu mais queria na minha vida era que eu tenha uma chance de ter que, isso não acontecesse, que ele retornasse. Se eu pudesse, voltando aquele dia, me ajoelhava nos pés dele e pedia para que ele pudesse tirar a minha própria vida para que parasse com esse meu sofrimento que eu vivo sofrendo dia e noite" (sic).

A versão de Mateus é que o ataque contra a vítima aconteceu enquanto ele tentava se defender.

Conforme laudo da perícia, o corpo de Cleiton estava com múltiplos ferimentos e havia indicativo de que a vítima e o agressor entraram em luta corporal.

O pedaço do espelho arrancado da parede não foi encontrado na cena do crime.