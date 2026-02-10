Empresário cearense é condenado por importunar candidatas a vagas de trabalho em casa de massagem

Um empresário cearense foi condenado a dois anos e quatro meses de prisão por importunar sexualmente duas candidatas a vagas de trabalho em uma casa de massagem. O homem, que não teve sua identidade revelada, é deficiente visual e se utilizava da suposta entrevista de emprego para fazer perguntas íntimas e constrangedoras às mulheres.

Os postos de trabalho oferecidos por ele eram em um estabelecimento que prestava serviços de massoterapia em Fortaleza. No entanto, após as entrevistas, o réu convidava as candidatas para um treinamento ministrado por ele mesmo em um sítio localizado em Tamanduba, no Eusébio, região metropolitana.

O Código Penal considera importunação sexual praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. A pena prevista é de um a cinco anos de prisão.

No sítio, durante o treinamento fictício, as vítimas tiveram de fazer massagens no empresário, que se mostrou excitado e tocou os corpos delas sem consentimento. Ambos os casos aconteceram no dia 16 de fevereiro de 2022.

Prisão foi substituída por prestação de serviços à comunidade

De acordo com o Ministério Público do Ceará (MPCE), que ofereceu a denúncia contra o empresário, a pena de prisão de dois anos e quatro meses foi substituída por prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

Além disso, ele deverá pagar R$ 3 mil a cada uma das vítimas como indenização por danos morais.