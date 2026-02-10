Justiça mantém prisão de 159 presos após brigas de torcidas no Clássico-Rei

A Justiça do Ceará manteve a prisão de 159 detidos no último domingo (8), após uma série de brigas de torcidas durante o Clássico-Rei. Os torcedores passaram por audiência de custódia, nesta segunda-feira (9), e tiveram as prisões em flagrante convertidas em preventivas.

Ao todo, mais de 350 pessoas foram capturadas em decorrência dos conflitos, e novas audiências de custódia serão realizadas ao longo desta terça-feira (10).

O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) informou ter designado, em caráter excepcional, dez magistrados para reforçar os trabalhos, diante do número elevado de prisões. Espaços físicos e salas também foram adaptados para atender a demanda.

Entre os detidos, estão 113 adolescentes, que estão sendo ouvidos em audiências de apresentação por Varas da Infância e Juventude da Comarca de Fortaleza.

Veja vídeo dos confrontos

As torcidas rivais entraram em confronto durante o primeiro Clássico-Rei do ano, entre Fortaleza e Ceará, com registros em diversos bairros de Fortaleza.

Além das prisões, a Segundo a Polícia Militar do Ceará (PMCE) apreendeu diversos materiais usados nas agressões, como socos-ingleses, rojões, balaclavas, entorpecentes, smartphones, isqueiros e artefatos explosivos artesanais.