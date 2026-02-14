Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Após reviravolta no processo, PMs acusados por torturar adolescente são absolvidos no Ceará

A suposta vítima apresentou uma nova versão na Justiça.

Escrito por
Redação seguranca@svm.com.br
Segurança
policia militar viatura.
Legenda: O juiz da Auditoria Militar do Estado considerou que não existem provas robustas para condenar o trio.
Foto: Reprodução/PMCE.

Três policiais militares foram absolvidos da acusação de tortura contra um adolescente no Ceará. O juiz da Auditoria Militar do Estado considerou que não existem provas robustas para condenar o trio, julgando improcedente a denúncia feita contra os cabos Wagner das Chagas Vieira, Daniel de Oliveira Silva, e o soldado Juan Victor Sousa Veras.

A sentença foi proferida nesta semana e publicada no Diário da Justiça Eletrônico. De acordo com documentos que a reportagem teve acesso, ao longo da instrução criminal, o adolescente que se disse torturado pelos agentes da Segurança Pública buscou as autoridades para negar a primeira versão dele.

Sem o conhecimento da acusação, a suposta vítima foi até a Vara Militar Estadual e na Promotoria de Justiça para voltar atrás do depoimento. De acordo com a segunda versão do jovem, à época dos fatos ele estava mentalmente debilitado, com depressão e fazendo uso de medicamentos.

A defesa dos agentes foi procurada, mas não respondeu à reportagem até a publicação desta matéria.

NOVA VERSÃO DOS FATOS

Antes, o jovem contou com detalhes o que passou na sessão de tortura. O laudo pericial deu positivo para lesão corporal causada por instrumento contundente.

Veja também

teaser image
Segurança

PM e fisioterapeuta são presos por suspeita de ajudar mulher a transportar 34kg de drogas

teaser image
Segurança

Justiça mantém prisão de 159 presos após brigas de torcidas no Clássico-Rei

teaser image
Segurança

Comando Vermelho proíbe brigas de torcidas organizadas no Ceará; MP investiga

Depois de anos, o adolescente disse às autoridades que "jamais foi torturado pelos acusados mas que somente foi algemado devido sua agitação emocional. Também, afirmou que diante da autoridade judicial, estava confuso e influenciado por relatos de terceiros razão pela qual atribuiu falsamente condutas delituosas aos policiais".

"Quanto às agressões graves sofridas pelo menor, em suas declarações, a vítima contou que além dos episódios de afogamento e de asfixia sofridos, ainda recebeu vários chutes. Porém, o exame de corpo de delito, realizado no mesmo dia das supostas agressões, apontou somente escoriações na região dos pulsos da vítima, compatíveis com uso de imobilização por parte das praças que afirmaram que o menor estava muito agitado e que foi preciso usar da força moderada para contê-lo"

A partir do novo relato do jovem, a acusação e a assistência de acusação pediram pela absolvição dos PMs, o que foi atendido na Justiça. 

"Ante ao exposto, não existindo provas robustas de que os policiais militares em epígrafe cometeram os delitos narrados na peça vestibular, tendo em vista o princípio do in dubio pro reo, julgo improcedente a denúncia para absolver os réus"

O juiz facultou à promotoria competente que se posicione ou não a fim de apurar o crime de denunciação caluniosa por parte do adolescente. 

ABORDAGEM EM NOVA RUSSAS

A abordagem aconteceu na cidade de Nova Russas, Interior do Ceará, em março de 2023.

Os PMs teriam chegado à casa da vítima e entrado no imóvel logo perguntando se ele conhecia outras três pessoas. Uma delas, era amiga do irmão do adolescente.

Os agentes também teriam questionado se o jovem estava em posse de alguma droga ilícita, tendo ele respondido negativamente. 

"Nesta ocasião, os agentes públicos lhe algemaram e lhe conduziram a um imóvel vizinho, onde morava sua irmã e lá chegando, pegaram uma rede e envolveram o adolescente na mesma, passando a jogar água no seu rosto que já se encontrava coberto, causando-lhe uma sensação de afogamento", segundo a acusação.

Na primeira versão do jovem, diante da sessão de torturas ele teria dito aos militares que havia uma pequena quantidade de drogas enterrada no quintal de casa, e foi levado para o espaço.

"Apesar do adolescente cavar nada era encontrado, tendo um dos denunciados percebido que era mentira", perdido a paciência com o adolescente e colocado a cabeça dele dentro de um saco plástico, para asfixiá-lo.

Os PMs não teriam encontrado nada de ilícito e saído da residência ameaçando o adolescente que se ele falasse algo, eles voltariam "para lhe matar".

Na data designada para audiência ainda no início da instrução processual, as testemunhas de acusação não compareceram.

 

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
policia militar viatura.
Segurança

Após reviravolta no processo, PMs acusados por torturar adolescente são absolvidos no Ceará

A suposta vítima apresentou uma nova versão na Justiça.

Redação
Há 1 hora
Foto das garrafas de bebidas apreendidas no CE as vésperas do Carnaval.
Segurança

Mais de 20 mil garrafas de bebida alcoólica ilegal são apreendidas em Penaforte antes do Carnaval

Segundo a Sefaz, a carga foi avaliada em R$ 412,8 mil.

Redação
13 de Fevereiro de 2026
Policiais do BEPI COTAR, em uniforme camuflado e armados, posicionados ao lado de viatura da Polícia Militar durante operação noturna.
Segurança

Trio armado é morto durante intervenção policial em Ibiapina

Os suspeitos teriam recebido os policias militares a tiros, segundo a polícia.

Redação
13 de Fevereiro de 2026
Imagem da fachada do posto de saúde Edmar Fujita com movimentação intensa no local e presença de viaturas da PM.
Segurança

Acusados de triplo homicídio dentro de posto de saúde em Fortaleza são condenados a 284 anos

A sessão do Tribunal do Júri foi realizada na última quinta-feira (12) e terminou na madrugada dessa sexta-feira (13).

Emerson Rodrigues
13 de Fevereiro de 2026
Imagem da fachada do Fórum Clóvis Beviláqua, com duas pessoas de costas caminhando em direção a portaria do prédio.
Segurança

PMs acusados de invadir casa e extorquir jovem de 19 anos no Ceará são absolvidos

A decisão foi proferida nessa quinta-feira (12), em sessão do Conselho Permanente da Vara da Auditoria Militar.

Emerson Rodrigues
13 de Fevereiro de 2026
Polícia Civil desativa 'laboratório' de maconha em pousada de Caucaia
Segurança

Polícia Civil desativa 'laboratório' de maconha em pousada de Caucaia

Durante operação, foram encontrados aproximadamente 330 pés de cannabis.

Redação
13 de Fevereiro de 2026
Imagens de câmeras de segurança mostrando uma visualização noturna de um ambiente externo com presença de veículos, árvores e uma pessoa puxando um cachorro do lado direito
Segurança

Mulher pula de carro em movimento para fugir de agressões em Itaitinga

Segundo relato da vítima, ela foi agredida dentro do veículo pela companheira e saltou ao ver um posto da PRF.

Paulo Roberto Maciel*
13 de Fevereiro de 2026
cena local do crime espelho pedaço arrancado, casa, pericia.
Segurança

Corte na garganta e pena mínima: homem é condenado a 6 anos de prisão por morte de parceiro

O promotor do MPCE recorreu quanto à dosimetria da pena.

Redação
13 de Fevereiro de 2026
Foto da fachada do Hospital São José, em Fortaleza.
Segurança

Tentativa de fuga em hospital termina com disparo acidental em Fortaleza

O interno foi contido por policiais penais ainda no estacionamento da unidade.

Redação
12 de Fevereiro de 2026
Foto de câmera de segurança noturna mostrando dois policiais armados com pistolas, um deles com capacete, em uma rua escura com uma motocicleta estacionada ao fundo. Imagem usada em matéria sobre atentado contra vereadora do Rio Grande do Norte.
Segurança

Dois policiais militares do Ceará são presos por atentado contra vereadora do RN

O crime ocorreu em 6 de outubro de 2025; veja vídeo.

Redação
12 de Fevereiro de 2026
montagem fotos mulher morta dentro de onibus, pms na ocorrencia, via publica, moto, pessoas olhando a cena.
Segurança

Chefe do CV é condenado a 42 anos de prisão por mandar matar mulher com transtorno mental

A vítima foi executada quando subia em um ônibus, em Fortaleza.

Redação
12 de Fevereiro de 2026
Imagem de uma rua à noite com várias pessoas, incluindo uma mulher de vestido amarelo e outras em grupos, com alguns indivíduos ao lado de uma moto.
Segurança

Bebê de 1 ano e 6 meses morre baleado em atentado no Interior do CE

Suspeitos tinham como alvo um homem com passagens por homicídio, lesão corporal e ameaça.

Paulo Roberto Maciel*
12 de Fevereiro de 2026
dezenas de pessoas em frente a casa onde aconteceu chacina de quiterianopolis.
Segurança

Estado do Ceará é condenado a pagar R$ 250 mil a família de vítima de chacina atribuída a PMs

Justiça apontou falha no controle de armas do Estado e uso de viatura durante a prática do crime.

Redação
12 de Fevereiro de 2026
Homem tatuado em duas poses: uma selfie no espelho e outra com vista para o mar e a cidade. Ele era Breno Araújo Xavier da Silva, criminoso cearense morto por policiais em São Paulo.
Segurança

Acusado de mandar matar advogado e personal no Ceará é morto em ação da Polícia Civil em São Paulo

Breno Araújo Xavier da Silva, conhecido como 'Blindado', era foragido do Ceará e foi morto na cidade de Atibaia, em São Paulo.

Emerson Rodrigues
11 de Fevereiro de 2026
policial civil de costas e de farda com blusa escrita dhpp, viatura pcce.
Segurança

Ameaças e vingança: o que está por trás da morte de uma proprietária de box no Beco da Poeira

Três pessoas foram indiciadas pelo crime, sendo duas delas apontadas como mandantes.

Redação
11 de Fevereiro de 2026
Vídeo mostra homem sofrendo socos e tapas mesmo imobilizado.
Segurança

Homem imobilizado é agredido por policial militar durante abordagem em Fortaleza

Policial militar desferiu socos e tapas em rapaz que já estava imobilizado.

Redação
11 de Fevereiro de 2026
homens presos em delegacia, policial em pe.
Segurança

236 suspeitos de participar de brigas de torcidas no Clássico-Rei devem permanecer presos

O número corresponde a 95% dos detidos em flagrante.

Redação
11 de Fevereiro de 2026
Cão Alfredo sendo arrastado e após o resgate.
Segurança

Casal é preso por maus-tratos após arrastar cachorro em moto no Interior do Ceará

Cão foi resgatado e encaminhado para atendimento médico.

Redação
11 de Fevereiro de 2026
escola em tianguá onde um aluno feriu com faca o diretor e a coordenadora.
Segurança

Aluno agride diretor e coordenadora em escola de Tianguá

Adolescente foi apreendido por ato infracional análogo ao crime de homicídio tentado.

Raísa Azevedo
11 de Fevereiro de 2026
Fachada do Ministério Público do Ceará.
Segurança

Empresário cearense é condenado por importunar candidatas a vagas de trabalho em casa de massagem

O réu se aproveitava de entrevistas e testes para fazer perguntas íntimas e constrangedoras e tocar os corpos das vítimas.

Redação
10 de Fevereiro de 2026