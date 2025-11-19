Beach Park abre 285 vagas de trabalho temporário para a alta estação

O Beach Park, na Região Metropolitana de Fortaleza, abriu 285 vagas de trabalho temporário durante a alta estação deste fim de ano. As oportunidades são destinadas a setores como cozinha, recepção, atendimento ao cliente e recreação.

As inscrições podem ser feitas até o dia 12 de dezembro, pelo site da empresa.

Entre os cargos disponíveis estão: atendente, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de cozinha, garçom, instrutor de brinquedo, operadora de loja, entre outros.

No processo seletivo, a empresa irá priorizar candidatos que residem nas cidades de Aquiraz, Eusébio e no bairro Messejana, na Capital.

Veja também Egídio Serpa Áqua Park, do Beach Park, reeleito o melhor das Américas Papo Carreira Imparh abre 936 vagas para cursos de idiomas em Fortaleza; veja edital

Requisitos

Conforme divulgado pelo Beach Park, as vagas podem ser uma oportunidade para quem busca o primeiro emprego ou deseja se inserir no mercado de trabalho, pois não exigem formação específica nem experiência anterior, apenas ensino médio completo.

Segundo a empresa, o principal requisito para ocupar uma das vagas é ter vontade de aprender, ser proativo e gostar de lidar com o público.