Imparh abre 936 vagas para cursos de idiomas em Fortaleza; veja edital

O Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos (Imparh) publicou edital de seleção com 936 vagas para cursos de português e idiomas estrangeiros. As inscrições podem ser feitas até o dia 14 de dezembro pelo site do Canal de Concursos e Seleções da Prefeitura de Fortaleza.

Os interessados em participar podem escolher entre os cursos de alemão, espanhol, francês, inglês, italiano, japonês e português.

Inscrições

Para se inscrever, é necessário cumprir os seguintes requisitos:

Ter concluído ou estar cursando, no mínimo, o 9º ano do ensino fundamental;

Ter idade mínima de 14 anos completos até a data de encerramento das inscrições.

Do total de oportunidades, 50% são voltadas exclusivamente para estudantes da rede pública de ensino - municipal, estadual ou federal - que cursam do ensino fundamental até o médio. Já a outra metade é para a ampla concorrência.

Caso as vagas exclusivas não sejam preenchidas totalmente, elas poderão ser remanejadas para a ampla concorrência. O movimento inverso também pode acontecer, a depender do número de inscrições.

Para participar, é necessário pagar uma taxa de R$ 95 via boleto bancário. O boleto de pagamento, ainda que gerado no último dia de inscrição, deverá ser pago obrigatoriamente até a data de vencimento.

O edital reforça que não serão aceitos pagamentos via cartão de crédito, débito ou Pix.

Estudantes da rede pública são isentos, mas precisam apresentar os documentos comprobatórios e solicitar atendimento diferenciado, caso necessário, até a mesma data.

Prova

A seleção será realizada em uma única etapa, com aplicação de prova objetiva no dia 11 de janeiro, em Fortaleza. A prova terá 30 questões, divididas entre 15 para Língua Portuguesa e 15 para Conhecimentos Gerais/Atualidades, e será de caráter eliminatório e classificatório.

Os aprovados devem pagar semestralmente uma taxa de R$ 90 para se matricular nos idiomas estrangeiros, e R$ 125 para o português. Os valores são para custear o material didático do curso letivo.

Os cursos de línguas estrangeiras do instituto duram três anos e meio. Já o de português tem a duração de dois anos e meio.